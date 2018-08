Peligra la temporada para Fran Pérez El central del UCAM sufre una lesión crónica de rodilla que le hará pasar por el quirófano y puede perderse todo el curso FERNANDO PERALS Viernes, 24 agosto 2018, 09:51

murcia. El defensa Fran Pérez, veterano jugador del UCAM, ha visto como su lesión de rodilla se ha convertido en crónica, lo que le obligará a pasar por el quirófano y posiblemente a perderse toda la temporada. En este sentido, el club universitario ya había decidido no tramitar la ficha del jugador hasta enero debido a su grave dolencia.

Pérez (Santander, 3 de enero de 1986) cumple su quinta temporada en el conjunto universitario, al que llegó en el verano de 2014 procedente del Cádiz tras haber militado en el Lemona, Barakaldo y Lugo.

El central cántabro ha sido durante varios años una pieza importante en la línea defensiva de la disciplina universitaria. A principios de verano, él mismo comentó que su estado físico no era el mejor y dejaba dudas sobre su participación en el nuevo equipo de Pedro Munitis: «Acabé la temporada pasada con una tendinitis rotuliana. He estado trabajando este verano. Aún tengo molestias. Queremos ir poco a poco y vamos a ver cómo evoluciona el estado de la rodilla en los próximos días». Pérez destacó, el mes pasado, la ilusión ante la nueva temporada por la llegada de su paisano Munitis como entrenador del equipo pero, desgraciadamente, no podrá formar parte del plantel.

El club universitario anunció ayer, finalmente, que el zaguero sufre una lesión crónica de rodilla y pasará por el quirófano, por lo que causa baja indefinida.

Nuevos capitanes

Por otro lado, el UCAM emitió en la tarde de ayer un comunicado en el que confirmó la elección de los capitanes por parte de la plantilla para la nueva temporada que comienza pasado mañana: Germán Parreño, Antonio Amaya, Mano Onwu y Carlos Moreno serán, por este orden, los que porten el brazalete durante el año y defiendan los intereses del club.

El conjunto liderado por Pedro Munitis ya fija su mirada en el rival del primer partido de competición oficial: la Balompédica Linense. Los universitarios debutan en Liga este domingo, a partir de las 19.30 horas, en La Condomina.