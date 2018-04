Pedro Munitis: «La directiva sabe que merecimos mejor suerte»

«Nos ha faltado creer que podíamos llegar donde los primeros»

El veterano Abel Gómez repasó ayer la actualidad del UCAM, que pasa por ganar todo lo que queda y esperar los tropiezos de sus predecesores. «Mientras las matemáticas no digan lo contrario, toca luchar hasta el último momento. La situación no es la que esperábamos, pero queremos terminar bien el año consiguiendo el máximo de puntos».. A tres jornadas del final, el centrocampista hizo un balance de la temporada: «Nos ha faltado dar ese paso hacia adelante y creer en que podíamos conseguir entrar entre los cuatros primeros. A excepción del partido contra El Ejido, el equipo ha hecho bien las cosas en muchas fases de los encuentros y teníamos que haber sumado más puntos de los que tenemos ahora. Yo creo que la necesidad de puntuar obligatoriamente nos ha pasado factura». Sobre su futuro, dijo que «en principio tengo un año más de contrato. A final de temporada me sentaré con el club, pero yo estoy aquí encantado».