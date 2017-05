Francisco: «Hace cinco jornadas nadie creía en el UCAM»

Francisco no quiere que su equipo se relaje. Pese a que los universitarios han llegado a los 48 puntos a falta de tres jornadas para el final de Liga, aún no han conseguido la permanencia: «Nuestros jugadores son inteligentes y saben que no hemos logrado nada. Hemos vuelto a trabajar a un nivel altísimo, con ilusión, con todos los futbolistas disponibles y conscientes de que tenemos que seguir sumando para alcanzar la permanencia en esta categoría», asegura el almeriense.

El equipo azulón visita al Levante, equipo ya ascendido a Primera: «Nos enfrentamos al mejor equipo de la categoría y vamos a tener que hacer muy bien las cosas. Esperamos un partido duro y complicado, pero vamos a pelear por sacar un resultado positivo utilizando nuestras armas para dar ese paso definitivo hacia la salvación». Al equipo murciano no le asusta la posición en la tabla del conjunto valenciano. De hecho, el UCAM ha rendido mejor en las últimas semanas ante los rivales mejor clasificados como el Girona, Tenerife y Huesca: «Menos con el Oviedo, el equipo sacó muy buenos resultados y eso se debe a que somos capaces de competir siempre».

Francisco reivindica el trabajo de sus jugadores en una campaña notable: «Cinco jornadas atrás nadie creía que el UCAM llegaría a estas alturas de la temporada con 48 puntos, pero nosotros hemos creído en el equipo y estamos en esa posición por mérito propio. Tenemos que ser realistas, aún quedan tres finales y tenemos que estar preparados para sacar esos puntos necesarios para alcanzar la salvación», dice el técnico azulón.

Iban Salvador, citado por Guinea Ecuatorial para jugar en Senegal, se puede perder la última jornada

El UCAM ya ha llenado un autobús de aficionados para acudir a Valencia y quiere completar otro

El UCAM ya ha completado un autobús de seguidores para viajar al Ciudad de Valencia y va camino de llenar el segundo. El viaje más la entrada, subvencionado por el conjunto universitario, cuesta 15 euros.

Un viaje inesperado

Iban Salvador, delantero del UCAM, ha sido convocado por Esteban Becker, seleccionador de Guinea Ecuatorial, para el partido que le enfrentará a Senegal, en Dakar, el 10 de junio. El choque es clasificatorio para la Copa de Africa de 2019 y, si va, podría impedir al jugador cedido por el Valladolid estar con el UCAM en la última jornada.