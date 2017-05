Francisco quiere dar un acelerón en la recta final

El UCAM tiene cinco finales por delante para conseguir la salvación. El equipo universitario, con 44 puntos en su casillero y con una buena parte del trabajo hecho, debe sumar al menos seis puntos más para llegar a los 50, el límite fijado por Francisco para conseguir la salvación. Tras la llegada del andaluz, el UCAM ha demostrado argumentos para seguir en el fútbol profesional. Solo tiene que rematar la faena para no pasar apuros, un camino que arranca este mediodía en Lugo ante un equipo que está en zona de nadie y que llega al choque tras sumar solo una victoria en sus últimos cinco enfrentamientos.

LUGO - UCAM MURCIA Roberto, Calavera, Carlos Hernández, Ignasi Miquel, Kravets, Seoane, Damiá Sabater, Iriome, Campillo, Fede Vico y Joselu. Biel Ribas, Tekio, Hugo Álvarez, Albizua, Góngora, Tito, Manuel Sánchez, Nono, Juande, Ibán Salvador y Jona. Medié Jiménez (C. catalán). Jornada 38 del Campeonato Nacional de Liga en Segunda. Estadio Municipal Anxo Carro, 12.00 horas (La LigaTV).

Gallegos y murcianos cierran al mediodía la 38ª jornada del campeonato, a la que los locales han llegado con 48 puntos, aún sin garantizar su continuidad en la categoría y con remotas posibilidades de acabar entre los seis primeros. No obstante, los lucenses se resisten a abandonar esa idea de luchar por el ascenso. El Lugo se ha alejado de su meta tras caer ante el Rayo Vallecano (2-0), el Girona (1-2) y el Tenerife (2-1), y regresa a su campo tras haber roto una serie de tres victorias consecutivas como local. Eso sí, al igual que el del UCAM, el calendario del equipo de Luis César Sampedro ha sido sinuoso, consiguiendo ganar solo al Oviedo en las últimas cinco semanas de competición.

Los murcianos, sin embargo, han conseguido seis de los últimos nueve puntos y quieren quitarse el mal sabor de boca que les dejó la derrota del pasado sábado ante el Numancia en Los Pajaritos. Eso sí, las victorias ayer del Alcorcón, el Córdoba y el Almería, han comprimido más la lucha por la permenanecia, en la que se ha metido de lleno el Elche tras perder, en el descuento y en casa, contra el Mirandés de Pablo Alfaro.

Repetir el once titular

Los universitarios tienen cuatro puntos menos que el Lugo y necesitan acercarse a los 50 para certificar la permanencia. En cuanto al once titular, Francisco recupera al defensa David Morillas tras cumplir un partido de sanción y ello abre la duda de si será el aguileño o Tekio el elegido para la banda derecha de la zaga, aunque todo hace indicar que el once titular será el mismo que la pasada semana. La gran duda es si Juande volverá a la medular universitaria. Si lo hace, Nono o Pere Milla podrían ceder su puesto. «Tenemos a los jugadores al cien por cien. El compromiso es máximo en el vestuario y todos quieren jugar. Yo estoy agradecido por la actitud de mis futbolistas, que me ponen las cosas muy difíciles cada semana para decidir», dice Francisco, entrenador azulón.

La primera y última vez que se han enfrentado el UCAM y el Lugo fue en la primera vuelta de la competición, un choque que acabó 1-2 para los de Sampedro. «Vamos a Lugo con la máxima ilusión, sabiendo de la dificultad que tiene este partido, pero trabajando con muchas ganas para poder competir bien y sacar un resultado positivo que nos permita seguir donde queremos estar, y en buenas condiciones para la lucha por la salvación», asegura el técnico almeriense. Este mediodía se verán las caras dos de los grandes goleadores de la categoría. Además de Jona, con 12 goles, hoy estará en el césped del Anxo Carro Joselu, con 21 dianas.