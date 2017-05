«Dolió mucho la derrota de Soria, pero el UCAM se levanta rápido»

Jonathan Mejía Ruiz, Jona (Málaga, Honduras, 7 de enero de 1989), es delantero titular del UCAM Murcia CF y autor de casi un tercio de los goles que lleva el equipo en la liga. Llegó al equipo universitario con el objetivo de ayudar a conseguir la salvación con sus goles, y eso es exactamente lo que está haciendo esta temporada. A falta de cinco partidos para que acabe, aún se muestra ambicioso por conseguir más tantos que acaben sellando la permanencia del club en LaLiga 1|2|3, ya que, cada vez que Jona ve puerta, su equipo suele puntuar.

-Lleva 12 goles, ¿ve posible alcanzar los 16 tantos que logró con el Jaén en su mejor temporada?

-Está muy complicado. Me conformo con que el equipo logre la salvación a final de temporada, como si no meto ningún gol más. Lo primero es el equipo y yo intentaré ayudar en todo lo que pueda.

«Somos muy optimistas, ya que dependemos de nosotros mismos para lograr la permanencia»

-Después de aquella temporada en Segunda con el Jaén decidió marcharse al Cádiz, que estaba en 2ª B y, posteriormente, al Albacete. ¿Cree que fueron pasos atrás en su carrera?

-Con el Cádiz hice una buena temporada, aunque no se logró el ascenso. Y con el Albacete, la verdad es que la cosa acabó muy mal. Ellos descendieron y mi temporada a nivel personal tampoco fue buena. Pero todo esto me sirvió para madurar y crecer como jugador.

-Cuando solo quedan cinco partidos para el final, ¿cómo ve la permanencia?

-Somos todos muy optimistas, ya que dependemos de nosotros mismos. Tenemos dos puntos de ventaja sobre el descenso y, aunque sabemos que está muy complicado, toda la gente está comprometida para lograrlo. Todo empieza por conseguir los tres puntos en Lugo, que serán muy importantes para nosotros.

-Tras las victorias contra el Girona y el Tenerife, equipos de la parte alta de la clasificación, ¿cómo sentó la derrota contra un rival directo por la salvación como era el Numancia?

-Dolió mucho porque sabíamos que ganando ese partido nos podíamos colocar muy bien en la tabla. Sabemos que el equipo es capaz de levantarse rápido, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, y ahora vienen más partidos en los que intentaremos sacar la cosa hacia adelante.

-En caso de conseguir la salvación, ¿le gustaría seguir otro año más en Murcia?

-De momento, sigo perteneciendo al Albacete. Me encuentro muy bien en este club y le estoy súper agradecido porque, gracias a él, he vuelto a sentirme futbolista otra vez. Primero me gustaría conseguir la salvación y después ya veremos lo que pasa.

-¿Han hecho cálculos dentro del vestuario sobre cuántos puntos hay que sacar para salvarse?

-Para nada, solo pensamos en el siguiente partido contra el Lugo. Los dos tenemos objetivos muy distintos, ya que ellos están luchando por meterse en el 'playoff' y nosotros por conseguir la salvación. Siempre es más importante la lucha por la salvación, así que esperamos que eso influya.

-Habiendo jugado con los dos sistemas, ¿cuál prefiere Jona, el 4-3-3 o el 4-2-3-1?

-Hemos jugado partidos muy buenos con ambos sistemas. Todo depende también del rival al que tengas enfrente y del trabajo que has realizado a lo largo de la semana en los entrenamientos. Personalmente, me siento cómodo con el que sea.

-Con la llegada de Francisco, el juego y los resultados del UCAM mejoraron. ¿Cuál piensa que fue el principal cambio que trajo el míster al club?

-Para mí, ha conseguido meterle a todo el equipo muchísima ambición. Nos dijo que éramos un equipo y unos jugadores de Segunda División, que no podíamos bajar. Siempre trabaja para nosotros y los jugadores agradecemos muchísimo la confianza que deposita en nosotros.

-Algún mensaje para la afición de cara a la recta final de la temporada.

-Solamente decirles que ahora viene lo más importante, el último empujón. Así que ojalá el campo esté lo más lleno posible en los dos últimos partidos que nos quedan en casa y nos apoyen como lo han hecho durante toda la temporada.