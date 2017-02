Nueve jornadas para un cambio radical

Cuando Francisco llegó al UCAM, el equipo se encontraba 21º, a 2 puntos de la salvación. Además de la pésima posición en la tabla, el extécnico del Almería se enfrentaba a un vestuario sin intensidad y con muchos debutantes en Segunda. Y tomó las riendas de un equipo que con Salmerón estaba hundido, cuesta abajo y sin frenos.

Pero llegó la reacción de la mano de Francisco Rodríguez. Con su fichaje, el UCAM quiso dar un vuelco a la situación y esto pasaba por hacer una pequeña revolución en la plantilla. Tan necesaria era que tuvieron que abandonar el club jugadores de la talla de Imaz, Mora y el delantero centro Juanma Delgado, entre otros, para dar entrada a Luis Fernández y Manolín, ambos del Alcorcón; Iban Salvador, del Valladolid; y Cedrick, ex del Osasuna y Betis.

Pese a tener unos tres primeros partidos complicados y no lograr ninguna victoria, el conjunto de Francisco consiguió despegar y salir del descenso en la jornada 24, para, posteriormente, situarse en la decimoquinta plaza que ocupa actualmente, después de solo dos derrotas en nueve partidos.

Tal ha sido la mejora del UCAM que ha conseguido 13 puntos de 27 posibles en las nueve jornadas que se han disputado con Francisco en el banquillo universitario, mientras que con Salmerón solo se lograron 18 de 54 posibles.

Los cinco cambios del UCAM de Francisco han sido los siguientes:

1. Invicto a domicilio

El equipo murciano no ha perdido ninguno de los cuatro partidos que ha jugado fuera de su estadio con el entrenador almeriense en el banquillo. Parece claro que Francisco ha motivado tanto a sus jugadores que ahora mismo no les importa si están jugando en la vieja Condomina o no. La consigna es que salir siempre a morir en el terreno de juego.

2. Nivel de juego

Francisco Rodríguez ha dotado al equipo de una mayor intensidad y un mejor toque y con más sentido del balón, lo que también se ha traducido en una mayor llegada al área rival en los partidos. Los jugadores pelean por cada balón dividido y se dejan todo en el campo gracias a la motivación que les ha dado el técnico.

3. Menos goleador, pero menos goleado

Tan solo nueve goles a favor en los mismos partidos disputados. Este UCAM Murcia parece ser menos goleador, pero sus pocos tantos se traducen en más puntos que con José María Salmerón, gracias a su mejorada intensidad defensiva. Y eso que el UCAM tuvo el infortunio de fichar al delantero del Alcorcón Luis Fernández, para mejorar en la faceta goleadora, pero este se lesionó el ligamento cruzado de una rodilla en el partido ante el Elche y ha dejado solo en la delantera a Jona.

4. Biel Ribas, portero fijo

De no contar para nada con José María Salmerón a disputar todos los encuentros con Francisco. Biel es quizás uno de los más agradecidos por el cambio de entrenador. Ya en el último partido de Salmerón al frente del UCAM Ribas fue titular y desde ahí el portero universitario ha ido sumando todos los minutos. En la última jornada salvó el triunfo para el UCAM al detener un penalti al final.

5. Asentamiento Juande-Basha en el centro

Juande y Basha han de estar muy agradecidos por la llegada de Francisco. Ambos se han asentado como la pareja de mediocentros titulares del UCAM, dotando al equipo de una mayor solidez defensiva y un mayor orden. De ser relegado al banquillo por Salmerón, en el caso de Juande, y de no tener apenas minutos en la primera parte del campeonato, en el caso de Basha, los dos jugadores gozan ahora de un puesto privilegiado en el once del actual técnico.