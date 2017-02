Francisco aparca la nostalgia

El partido entre el Almería y el UCAM de mañana es vital para ambos. Rivales en la lucha por la permanencia, hay solo tres puntos de distancia entre ellos. Una victoria andaluza permitirá al Almería salir del fondo de la tabla, mientras que una una victoria murciana hundirá en la tabla a su contrincante, con seis puntos de ventaja para los universitarios más uno extra del 'goal average' entre ambos.

«El Almería es un equipo que consigue buenos resultados en su campo. Tendremos que estar concentrados al cien por cien y ser ambiciosos. Hemos trabajado a conciencia, tanto a nivel psicológico como técnico y táctico, y tenemos la mente puesta en ganar», asegura Francisco. El técnico del UCAM quiere quitar trascendencia al partido con la finalidad de no meter más presión a sus jugadores: «Todos los partidos son importantes hasta el final. Estamos convencidos de que vamos a conseguir la permanencia, pero nuestro objetivo es ir día a día, trabajar bien y saber que, si estamos unidos y creemos, vamos a tener opción de puntuar en todos los campos». El almeriense vuelve a su casa: «Allí me he criado, como jugador, entrenador y como persona. Va a ser un partido especial. A pesar de esto, he planteado el partido como si fuera uno más, se trata de un rival que está luchando por lo mismo que nosotros».

Pereira se acerca

Pedro Reverte espera a Pereira, el delantero del Oviedo, pero Fernando Hierro lo quiere retener

Jonathan Pereira es el candidato número uno para sustituir al lesionado Luis Fernández, aunque hasta la próxima semana no habrá noticias. Aunque el Oviedo no quiere dejar salir al delantero gallego, este sí quiere aterrizar en el UCAM ya que a las órdenes de Fernando Hierro está disfrutando de pocos minutos y está por detrás de Toché, Linares y Michu, los delanteros preferidos del malagueño. Aunque el propio Hierro intenta convencer a Pereira para que no se vaya, ayer se volvió a quedar fuera de la convocatoria.