«En Almería no vale el empate»

Natalio, uno de los jugadores más veteranos del UCAM, dijo ayer que tienen que «dar otra vez el do de pecho» para relanzarse en la pelea por la permanencia en LaLiga 1/2/3, justo antes de visitar al Almería, colista de la categoría.

El delantero valenciano, de 32 años y que cumple su primera campaña en el club universitario tras llegar el pasado verano desde el Llagostera, compareció ayer ante los medios de comunicación antes de entrenar junto a sus compañeros a las órdenes de Francisco.

Habló del encuentro perdido el sábado por 1-3 ante el Valladolid, resultado que puso fin a una racha de cinco jornadas sin perder. «Sabíamos que competíamos contra un gran equipo, hecho para estar arriba, y el primer gol tan pronto [en el minuto 8] nos castigó bastante y nos hizo ir a remolque desde el principio».

«Contra rivales que tienen tan buenos futbolistas como los que hay en el Valladolid, ir por detrás hace que se te haga todo más difícil y luego, con el segundo tanto, más todavía», añadió.

Sin embargo, matizó que «tras el descanso no bajamos los brazos y salimos al campo a por un gol que nos metiera de lleno en el encuentro y lo pudimos lograr con ocasiones de Jona y Collantes, pero el balón no entró y la expulsión de Albizua fue otro lastre que ya motivó que se nos escapara el partido definitivamente. En otras circunstancias, seguro que no nos hubieran ganado así y el equipo estaba convencido de poder remontar».

Ya centrado en lo que está por llegar, con la visita al Almería el domingo a las cuatro de la tarde, señaló que «es una de las primeras finales que hay y se vuelve a la que es nuestra liga, en la que el UCAM pelea por la permanencia con otros ocho o diez equipos ahí abajo».

El club azulón es actualmente el decimoctavo clasificado con 28 puntos sumados en 26 partidos, uno por encima de la zona de descenso y tres más de los que tiene el Almería, vigésimo segundo y último en la tabla.

«Estamos en una buena línea, aunque hayamos perdido el pasado domingo, algo que puede pasar, y está claro que no íbamos a ganar todos los partidos», dijo Natalio, quien asume que el equipo necesita volver a la buena senda para mantenerse a flote.

«Debemos dar el do de pecho otra vez ante un rival directo y que en su casa es fuerte. Estamos trabajando bien y este compromiso lo vamos a afrontar bien porque se ve a la gente con ganas».

Además, semostró ambicioso ante esta cita un futbolista que vuelve a la que fue su casa durante dos campañas: «No me vale el empate y yo quiero ganar en todos los campos».

El delantero, que alterna la titularidad con la suplencia, dice sentirse «cómodo en el equipo, siempre intentando aportar el máximo para hacer goles y ayudar».

Del Almería señaló que «quizá esté algo nervioso si no marca pronto y allí la afición es exigente y va a apretar», por lo que considera importante «sacar tajada de esa situación».