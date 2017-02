El UCAM quiere a Matheus Barrozo

El UCAM no tiene tiempo que perder. La lesión de ligamento cruzado de la rodilla que sufrió Luis Fernández y que le puede mantener más de cinco meses alejado de los terrenos de juego encendió las alarmas en el club universitario. En el pasado mercado invernal Pedro Reverte, su director deportivo, pegó un gran recorte para dejar el plantel con los efectivos justos y evitar así jugadores que no tuvieran minutos y que bajaran los brazos, pero no contaba con que uno de los fichajes invernales, llamado a compartir delantera con Jona e Iban Salvador, se lesionase justo cuando comenzaba a ser importante para Francisco.

Así pues, y a falta de que el próximo lunes los servicios médicos del UCAM le practiquen a Luis Fernández otra resonancia que confirme la grave lesión, Reverte está sondeando el mercado. El jugador que más le convence es Matheus Barroso, delantero del Granada B, de solo 20 años de edad, que esta temporada ha marcado 12 goles en los 23 partidos jugados con el filial nazarí, 19 de ellos de titular. Cabe recordar que el brasileño podría aterrizar en el UCAM siempre que la Federación Española lo autorice por tratarse de una lesión de larga duración.