Es el segundo jugador internacional por Guinea Ecuatorial que viste la camiseta del UCAM. Iban Salvador es un mediapunta que procede del Valladolid y llega cedido a La Condomina. Posee la doble nacionalidad. Nacido en Hospitalet de Llobregat, su abuelo era guineano. Lo presentó ayer Pedro Reverte, el director deportivo del UCAM, que empezó por agradecer al Valladolid la buena predisposición por ceder a este jugador, que acaba de cumplir 21 años y «que puede ocupar cualquiera de los dos puestos en la media punta».

Reverte se mostró contento con lo que ha conseguido en este mercado de invierno: «No necesitamos más. Queremos una plantilla corta, de no más de 22 jugadores, porque no es cuestión de que en cada convocatoria se queden fuera cinco o seis. Creo que hemos reforzado bien el equipo y que podemos estar satisfechos».

Mediapunta polivalente

Iban Salvador, que no podrá jugar contra el Valladolid -pedía demasiado dinero-, corroboró las palabras de Pedro Reverte cuando afirmó que «me siento cómodo en cualquiera de las posiciones de arriba y lo mismo lo puedo hacer por la derecha que por la izquierda. Bueno, un poquito menos por la izquierda. Me considero un jugador rápido al que le gusta asociarse. Ya se me irá viendo. Quería seguir jugando en Segunda. Es mi primer año y quiero hacerme un nombre en esta categoría y el UCAM era una magnífica oportunidad para conseguirlo. Yo seré uno más y todos remaremos en la misma dirección, que no puede ser otra que la de llevar al equipo a la permanencia en la categoría».

Y acabó hablando de su internacionalidad con Guinea Ecuatorial, con la que ha jugado un partido contra Congo en 2015 en la Copa de África. El delantero, entonces en el filial valencianista, el Mestalla, marcó ante Gabón el gol que clasificó a su país para cuartos, lo que lo convirtió en una celebridad nacional: «Me salió la oportunidad de jugar con Guinea Ecuatorial por la nacionalidad de mi abuelo y no me lo pensé».