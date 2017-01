Un UCAM renacido visita Córdoba

El Córdoba recibe este domingo a un renacido UCAM Murcia, que lucha por salir de la zona baja. Los andaluces tienen la necesidad de lograr su primer triunfo del año y superar una crisis que les ha alejado de su objetivo del ascenso para aproximarlo al descenso, que precisamente marca un equipo murciano en progresión.

CÓRDOBA-UCAM MURCIA Ma; Pedro Ríos, Edu Ramos, Borja Domínguez, Juli; Javi Lara; y Rodri. Biel Ribas; Tekio, Hugo Alvarez, Albizua, Morillas; Basha, Juande, Collantes, Vicente; Natalio y Jona. Víctor Areces Franco (Comité Asturiano). El Arcángel. 16.00.

Los cordobesistas ocupan la decimosexta plaza, la peor de la temporada, con veintiséis puntos, con solo tres de ventaja sobre el UCAM Murcia, decimonoveno con 23, a pesar de su última victoria ante el Real Zaragoza.

El conjunto dirigido por Luis Carrión no gana ante su afición desde el pasado 25 de septiembre, lo que le sitúa en la actualidad como el peor local de Segunda, ya que solo ha sumado doce puntos en El Arcángel, al que regresa tras perder los dos últimos partidos como visitante en Tenerife (2-0) y Gerona (2-0).

El técnico catalán, con la idea de romper la mala dinámica de resultados, ha ensayado esta semana un cambio de sistema de juego introduciendo varias novedades en su once inicial, en el que podría debutar Javi Lara tras su incorporación en el mercado invernal, mientras que atrás Caro sustituiría al congoleño Jonathan Bijimine.

Carrión aún no podrá contar con el último refuerzo blanquiverde, el argentino Mariano Bíttolo, que ayer realizó su primera sesión de entrenamientos, y mantiene la baja del meta ghanés Razak Brimah, que está con su selección en la Copa de África en Gabón, y la ya conocida del central Deivid por su lesión de larga duración.

Mientras, el UCAM Murcia, renacido tras romper una mala racha de siete derrotas consecutivas entre Segunda y la Copa del Rey, llega al estadio del Córdoba con el reto de seguir su progresión y, si es posible, salir de la zona de descenso a Segunda B.

El triunfo por 1-0 logrado en la jornada anterior ante el Real Zaragoza ha tenido un efecto terapéutico en la plantilla universitaria, cuyos miembros miran al futuro con mucho más optimismo, a pesar de seguir ocupando uno de los puestos que hacen perder la categoría.

Los murcianos son decimonovenos con 23 puntos, pero ya están a solo uno del Mallorca, que a día de hoy se salvaría, y a tres de su rival de hoy, por lo que ganarle le serviría para igualarle en la tabla.

Para ello, lo normal es que el entrenador del UCAM Murcia, Francisco Rodríguez, apueste por mantener el bloque que utilizó frente al Zaragoza en La Condomina y que supuso su primer triunfo con el equipo. «No somos muy de cambiar, pero la gente está apretando en cada sesión de trabajo. Hay un bloque que va sumando y nuestra idea siempre es alinear a los once jugadores que nosotros entendemos que pueden ser los más adecuados para este choque», apuntó el técnico almeriense, quien apeló a «sufrir y competir» para alcanzar el objetivo.

«Toca volver a competir, que es lo más importante. El encuentro del Córdoba es el siguiente y por lo tanto el más importante, y lo disputaremos ante un rival cuya plantilla está hecha para ascender, aunque ahora lo tengamos a tres puntos», declaró Rodríguez, quien espera «un partido complicado y largo, en el que habrá que sufrir».

Sin relajación

El entrenador del cuadro azuldorado no pierde la perspectiva a pesar de venir de vencer a uno de los gallitos de la categoría. «Viniendo de la dinámica en la que estábamos, dejar la portería a cero y sumar los tres puntos fue positivo. Ganamos sufriendo, lo cual nos hace fuertes, pero no olvidamos que somos uno de los candidatos a estar ahí abajo y no vamos a relajarnos», dijo.

De este modo, reclacó que su equipo solo tiene que pensar en «competir de nuevo siendo humildes y fuertes», pues no les «queda otra», y destacó el potencial de un Córdoba que «tiene jugadores de primer nivel», con lo que sus jugadores deben ponerse «el mono de faena» y ser «un bloque compacto» en el campo.