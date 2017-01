Una victoria imprescindible

El UCAM Murcia buscará hoy volver a ganar un partido casi dos meses después y lo hará frente al Real Zaragoza, uno de los equipos a priori más potentes de la categoría de plata, pero que no está respondiendo a las expectativas generadas en torno a él.

UCAM MURCIA - REAL ZARAGOZA Biel Ribas; Tekio, Hugo Álvarez, Unai Albizua, Morillas; Manolín, Juande, Collantes, Cedri'ck; Luis Fernández y Jona. Irureta; Isaac, Marcelo Silva, Cabrera, Casado; Edu García o Xumetra, Jesús Valentín, Zapater, Cani o Xiscu; Dongou y Ángel. Saúl Ais Reig, valenciano. La Condomina. 20.00.

El cuadro murciano, cuyo último triunfo se produjo el 26 de noviembre, cuando se impuso 3-2 al Numancia de Soria, ha enlazado tres derrotas y dos empates desde entonces, resultados que le han hecho caer a la zona baja de la tabla. De hecho, afrontará este choque siendo penúltimo clasificado, con 20 puntos sumados en 21 jornadas, y estando a tres de los puestos que dan la permanencia.

Los de Francisco Rodríguez vienen de no pasar del empate a uno frente al Nástic, que es el colista, en el estadio La Condomina en lo que fue el cierre de la primera vuelta liguera. El Zaragoza, por su parte, llegará a Murcia tras perder 1-0 en el campo del Tenerife y siendo 13º en la tabla con 27 puntos.

El UCAM ha encadenado dos derrotas y dos empates, entre Copa y Liga, con Francisco como técnico

El UCAM, que se estrenó en la categoría de plata precisamente en La Romareda de Zaragoza perdiendo por 3-1 en el arranque de la temporada, pelea por romper su mala racha y Francisco ve a su equipo «en el camino de conseguir la primera victoria» desde su llegada al banquillo el pasado 13 de diciembre.

El técnico almeriense, quien desde el banquillo universitario ha soportado dos derrotas, una en la Liga y otra en la Copa del Rey, y dos empates en el torneo liguero, ha destacado el potencial del adversario que tendrán enfrente. «El Zaragoza es un equipo cuya meta es estar arriba y subir a Primera, pero sigue siendo de Segunda y trataremos de hacer las cosas bien para superarle y sumar los tres puntos. Por nuestra parte no va a quedar», reconoció. Además, dejó claro que «no hay presión del entorno, solo ilusión por conseguir la permanencia» y sobre la apuesta en la alineación, declaró que «la idea no es tener un once tipo, sino hacer que todo el mundo se sienta importante y se vea con posibilidades de jugar».

El Zaragoza intentará lograr una victoria balsámica que le permita mejorar su autoestima y cambie la dinámica irregular en la que está instalado. Para el equipo aragonés sumar los tres puntos en juego podría tener un triple efecto beneficioso. Supondría cortar una racha de dos derrotas consecutivas que acumula, además de acercarle al objetivo de la zona de promoción de ascenso, que tiene a cuatro puntos, y finalmente evitar acercarse a la de descenso.

El equipo maño es el segundo más goleado de la categoría, con treinta tantos encajados, lo que demuestra su fragilidad defensiva, aunque en esta ocasión contará con la ventaja de que su rival está mostrando la misma debilidad, pues ha recibido la misma cifra de goles.

Para el enfrentamiento contra el UCAM Murcia el técnico zaragocista, Raúl Agné, contará con las bajas de Wilk, José Enrique, Fran y Lanzarote, por lesión, y tampoco contará con el último fichaje, realizado el jueves, Edu Bedia. Por contra, recupera al sancionado Cani.