«Hay que sacar al UCAM adelante como sea»

No es muy normal que un jugador sea presentado como nuevo integrante de la plantilla después de haber debutado. Sin embargo, eso es lo que ha sucedido en esta ocasión con el gallego Luis Fernández, la última adquisición del UCAM Murcia en el mercado de invierno, que ya ha vestido la camiseta del equipo universitario. Fue la pasada jornada, en el partido contra el Gimnástic de Tarragona (1-1).

TRAYECTORIA Inicios. Luis Fernández, de 23 años, comenzó su trayectoria en el Ural, llamando la atención del Deportivo en categoría juvenil, con cuyo primer equipo debutó en Segunda en la temporada 2013-14. A Primera. En 2014, consiguió el ascenso a Primera con el Dépor. Posteriormente, el punta ha jugado en el Lugo, el Huesca y el Alcorcón. Ha sumado más de 4.500 minutos, anotando 18 goles.

A pesar de todo, se seguió el ritual de siempre. El acto contó con la presencia de Pedro Reverte, director técnico del club universitario, que justificó la llegada del jugador argumentando que «necesitábamos un punta que marque goles y Luis Fernández nos los garantiza. Tiene amplia experiencia adquirida en el Alcorcón, Huesca y, sobre todo, en el Deportivo. Ya le veníamos siguiendo, pero el verano pasado no pudimos traerle porque ya se había comprometido con el Alcorcón». Además, Reverte anunció que al UCAM aún le falta por fichar un central, «pero es un puesto que está muy caro, aunque aún queda mercado».

Tiempo sin competir

Fernández tiene «muchas ganas de jugar tras estar tiempo sin competir, pero tengo que aportar más, pues he venido aquí para ayudar al equipo a sacar esto adelante y acabamos con una sensación negativa ante el Nástic por empatar un encuentro en el que merecimos ganar».

Sobre la situación del UCAM, penúltimo clasificado de la Segunda, en puesto de descenso, admitió que «cuando un equipo se mete en una dinámica negativa, le cuesta hacer gol».

La negociación para cerrar el fichaje de quien ascendió a Primera con el Deportivo en la campaña 2013-14 y también estuvo en el Lugo, fue muy rápida. «Teníamos el acuerdo desde hace tiempo y solo se retrasó por los trámites con el Alcorcón».

Del UCAM destacó que «es un club en crecimiento en el que tengo una gran oportunidad. Hay que sacar esto adelante como sea. Me he encontrado un grupo muy sano en el que se me ha recibido con los brazos abiertos».