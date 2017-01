«Necesitamos gente comprometida»

No ha hecho más que comenzar el mercado de invierno en el fútbol español y el UCAM ya ha movido ficha. Las adquisiciones han sido a pares y las salidas también van a ser a pares. Eso es lo que se dedujo ayer de la comparecencia de Pedro Reverte, director deportivo del club, en la presentación de Manuel Sánchez y del congoleño Cedrick como primeros refuerzos del mes de enero de 2017.

«Manolín por fin ha recalado entre nosotros, ya le quisimos traer este verano, aunque se había comprometido con el Alcorcón y no fue posible, pero ahora las circunstancias han querido que esté aquí. Se trata de un centrocampista que ya ha demostró su valía en La Hoya, el Huesca y el Osasuna (con estos dos últimos clubes logró sendos ascensos), y ahora el Alcorcón». Y con respecto al congoleño Cedrick, el director deportivo lorquino explicó que «se trata de un jugador de banda que tiene amplia experiencia en el fútbol español tras su paso por el Atlético de Madrid B, Numancia, Osasuna y Betis, y ahora en el Columbus Crew de Estados Unidos. Sus cualidades nos vendrán muy bien en en el tramo final de la competición», aseguró el propio Pedro Reverte.

Seis o siete bajas

Pero quizás lo más importante era preguntar a Reverte por las salidas de los jugadores. El lorquino fue claro y contundente: «Habrá 6 o 7 salidas. Con algunos ya lo tenemos claro y con otros estamos a la espera de concretar la forma de salir. Lo que sí es evidente es que en el UCAM queremos jugadores comprometidos al cien por cien con el equipo y el que no esté dispuesto a ello tiene las puertas abiertas para buscarse otro club», afirmó.

Matizó, poniendo nombres y apellidos: «Juanma Delgado quiere irse; por lo visto tiene alguna oferta de fuera de España y estamos negociando la forma de recindir. En el caso de Pallarés, estamos buscando una solución, pero está claro que va a salir. Distinto es el caso de Pere Milla. No es prioritario que se vaya, pero estamos a la espera de ver si fructifican las negociaciones con el Eibar, igual que sucede con César Remón, que parece estar predispuesto a ir al Cartagena, pero es él quien tiene que decidir lo que quiere hacer».

En el caso de Isi Ros su futuro está claro, ya que el jugador mismo fue el que hizo oficial ayer que se va al Cartagena. «Queremos que juegue y siga creciendo, y para eso es imprescindible que salga cedido a un 'segunda B' donde tenga posibilidades de jugar», dice Reverte.

Con respecto a las nuevas incorporaciones que pueden llegar, Reverte avanzó que «queremos un delantero y un central, pero no ha hecho más que comenzar el mercado de invierno». En todo caso, la plantilla puede quedar con 22 o 23 jugadores.

Con respecto a los dos recién llegados, Manuel Sánchez (así quiere que le llamen en esta nueva etapa y así figurará su nombre en la camiseta) dijo que su salida del Alcorcón se debió «a los problemas que tuve con una persona que llegó entrada la temporada y no contó conmigo (en clara referencia, aunque sin nombrarlo, a Julio Velázquez, el exentrenador del Murcia), lo que provocó unos problemas más personales que deportivos. Por suerte, lo que no pudo ser este verano ha sido posible ahora y tendría gracia que pudiera debutar precisamente contra el Alcorcón», aseguró.

El congoleño Cedrick (de la República Democrática del Congo, aunque nacionalizado español) mostró su alegría por retornar a España: «Aquí me siento como en mi casa. Sigo siendo el mismo futbolista que jugó en el Betis». Cedrick se permitió bromear: «Sigo siendo negro, no he cambiado de color». Recordó que «jugué cuatro temporadas en Segunda y conozco bien la categoría, y espero serle útil al UCAM. Estoy aquí porque quiero estar aquí, porque ofertas tenía varias y elegí esta. Por algo será».