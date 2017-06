Nàstic-UCAM Murcia, no va más Jona protege el balón en el encuentro de la ida. / Javier Carrión / AGM Los de Francisco, obligados a ganar ante un rival que no está aún salvado y solo piensa «en salir a por la victoria» JUAN A. CALVO Murcia Martes, 6 junio 2017, 07:55

El UCAM se ha metido en problemas tras el inesperado tropiezo ante el Alcorcón del pasado domingo. El equipo de Francisco, que hubiera dejado amarrada la permanencia en el caso de haber ganado, se ve ahora en serios aprietos para salvar la categoría en su primer año en Segunda. El calendario ha querido que en la última jornada el UCAM tenga que jugarse la vida en casa del Nàstic, que tampoco está salvado y necesita al menos un punto para no mirar a otros campos, en lo que será un duelo a cara de perro. Alguien podría pensar que los dos pueden salir a especular, pero el problema es que Almería y Alcorcón, los principales rivales del UCAM por la salvación, se miden a equipos que no se juegan nada y lo normal es que ganen, con lo cual a los de Francisco ya no les valdría el punto.

Los 48 puntos del UCAM podrían no ser suficientes si el Almería (también con 48) gana. Una victoria, en cambio, garantizaría la permanencia del equipo, independientemente de lo que hagan sus más directos rivales, el propio Almería y precisamente el Alcorcón del exgrana Julio Velázquez.

Si el UCAM gana al Nàstic Estará salvado, hagan lo que hagan los demás. Si el UCAM empata Tendrá que estar pendiente de lo que hagan Almería y Alcorcón. Si ganan los dos, descendería; si uno de ellos no lo hace, se salvaría. Si el UCAM pierde Tendrá que estar pendiente de lo que hagan Almería y Alcorcón. Si ganan los dos, descendería; si el Alcorcón no gana, se salvaría; si el Alcorcón gana, el Almería tendría que perder para poder salvarse el UCAM.

El Nástic, con un punto más (49), podría especular con el empate, pero en Tarragona no se fían lo más mínimo y apuestan por ir a buscar la victoria. Así al menos piensa el entrenador del Nástic, Nano Rivas, quien sustituyó en la jornada 39ª a Juan Merino. Rivas no podía esconder la satisfacción tras la victoria del conjunto tarraconense en tierras tinerfeñas: «Hemos hecho un esfuerzo grandísimo ante un rival que en casa tiene unos números espectaculares, así que estoy muy contento».

El UCAM ha organizado un viaje a Tarragona que incluye la entrada por 20 euros

Tras acabar el partido, todos en el Nàstic empezaron a mirar al encuentro decisivo del sábado ante el UCAM (20.30 horas). «Hay que hacer bueno este resultado en casa para conseguir la permanencia», dijo el técnico de los tarraconenses, que reivindicó a sus futbolistas: «Tenía claro que había buen equipo y buenos jugadores».

Para Nano «la victoria nos permite depender de nosotros en casa, ante nuestra gente». El entrenador del Nàstic admitió el valor crucial de los tres puntos: «No haber ganado hubiese puesto las cosas muy complicadas, por eso esta victoria es de mucho prestigio y nos da mucha confianza. Hemos demostrado que, a pesar de llevar un año complicado, tenemos personalidad y somos capaces de ganar en campos difíciles».

Para Nano, hay que asumir el duelo ante el UCAM Murcia «con tranquilidad y sin especular». El objetivo será salir a por la victoria: «Somos conscientes de que el empate nos sirve, pero, si te centras en eso, se te puede complicar el partido. Queremos que llegue ya ese día para afrontar el choque con la máxima ilusión».

El presidente del Nàstic, Josep Maria Andreu, estaba también exultante y confiado por el resultado, aunque admitía el sufrimiento de todo el curso: «Ha sido una temporada muy dura y cruel, pero ahora tenemos que aprovechar este final para salvarnos. Hemos recuperado a Uche y a otros jugadores que no tenían minutos. Da pena tener que llegar a la última jornada así, pero ahora tenemos que aprovecharlo para salvarnos. Hemos hecho un buen partido y la victoria ante un equipo que se jugaba el 'playoff' es muy importante».

El Nàstic de Tarragona celebra estos días el 11º aniversario de la gran tarde vivida en el estadio del Xerez, cuando ascendió a Primera un 3 de junio de 2006. La entidad, presidida entonces como ahora por Josep Maria Andreu, necesitaba un punto para certificar el ascenso.

Once años después, el Nàstic sigue en categoría profesional y todos los aficionados esperan que en un futuro no muy lejano se vuelva a repetir un hito como el de aquella tarde. Enfrente estará el UCAM para impedírselo y lograr la salvación. De hecho, el club no quiere que el equipo esté solo en Tarragona y ha organizado un viaje por 20 euros con entrada. Para conseguir plaza es necesario apuntarse en las oficinas de La Condomina, presentar el DNI y efectuar el pago. El plazo estará abierto hasta el jueves, a las 19.30 horas.