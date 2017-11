Un muro infranqueable Planagumà. / Javier Carrión / AGM El UCAM visita al Melilla, imbatido en su estadio, donde ha sumado 14 puntos de 18 J. OTÓN MURCIA Domingo, 5 noviembre 2017, 08:59

Todos los equipos que visitan el Álvarez Claro de Melilla se preparan para vivir un infierno futbolístico, noventa minutos en los que el brillo y la purpurina quedan en un segundo plano. Para ganar en Melilla no basta con bajarse del avión o el ferry y saltar al césped de un estadio incómodo para los visitantes y en el que las condiciones climatológicas siempre son determinantes. Para ganar en Melilla, además del pico y la pala, el UCAM tendrá que tirar hoy de raza, convicción y unos argumentos que no han mostrado ninguno de los seis equipos que antes visitaron este estadio en el actual campeonato liguero.

El Melilla ha conseguido cuatro victorias y dos empates en su terreno de juego (14 puntos sobre 18 posibles) y solo el Murcia y el Extremadura, dos candidatos al ascenso y las dos plantillas más caras del grupo IV, consiguieron sacar algo positivo. El resto, el Jumilla, el Betis Deportivo, el Linense y el Recreativo de Huelva, se fueron completamente de vacío. Y lo que es más llamativo: el cuadro norteafricano tampoco ha recibido ni un gol en su estadio esta temporada, una pista de lo que le espera hoy al equipo de Lluís Planagumà, que tendrá que hacer una proeza para salir victorioso de la casa de un conjunto que también tiene como objetivo el 'playoff'.

Melilla Dani Barrio, Pepe, Jilmar, Odei, Álex Cruz, Lolo Garrido, Juanma Espinosa, Zelu, Yacine, Boateng y Pedro Vázquez. UCAM Murcia Germán, Carlos Moreno, Dani Pérez, Rafa Páez, Góngora, Kitoko, David López, Vivi, Marc Fernández, Arroyo y Arturo. Árbitro Juan Peña Valera (Comité Territorial Andaluz). Auxiliado en las bandas por Jara Cordobés y Vázquez Hidalgo. Incidencias Jornada decimosegunda del Campeonato Nacional de Liga en el grupo IV de Segunda B. Estadio Álvarez Claro de Melilla, 12.00 horas (Popular TV).

Eso sí, el argumento del equipo universitario para soñar con la victoria es también de peso: el conjunto murciano es el mejor visitante del grupo IV, y en sus seis desplazamientos de esta temporada ha logrado cuatro victorias y un empate. Un choque de trenes que enfrenta a dos equipos que luchan por el mismo objetivo y que solo están separados en la tabla por tres puntos, justo los que se ponen en juego este mediodía (12.00 horas). El UCAM sabe que su rival es, con seis goles en contra, el menos goleado del grupo IV, y el tercero de toda la Segunda B, tras el Mallorca (5) y el Burgos (3).

Además el UCAM se puede agarrar a lo que sucedió hace dos años, cuando el equipo murciano entrenado por José María Salmerón salió victorioso del Álvarez Claro, en un choque duro y poco vistoso en el que el conjunto azulón sacó petróleo del gol de Fran Pérez, uno de los que aún siguen en la plantilla universitaria. El actual Melilla, no obstante, no llega en su mejor momento ya que en los dos últimos partidos solo ha sumado un punto. Perdió en El Ejido por 1-0 y unos días más tarde no pasó del empate ante el Extremadura, su último rival.

El equipo que entrena Manolo Herrero, ex del Hércules y el Jaén entre otros equipos, es séptimo en la clasificación con 19 puntos y su punto debil es jugar fuera de casa, donde solo ha cosechado 5 puntos de 18 posibles, consiguiendo su única victoria ante el recién ascendido Badajoz (0-2). El equipo norteafricano carece de un goleador determinante y sus tantos están repartidos entre Boateng, Espinosa y Yacine, que suman tres goles cada uno.

La expedición del UCAM viajó en la mañana de ayer hasta Melilla con las ausencias de Fran Pérez por sanción, Chevi por lesión y Matheus, que aunque ya está recuperado de su lesión se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica. El que volvió a la lista es Urko Arroyo, que tras cumplir dos partidos de sanción podría volver a ser titular. Con la baja de Fran Pérez, Planagumà está obligado a cambiar su defensa, en la que Dani Pérez y Rafa Páez podrían ser esta vez la pareja de centrales, con Moreno y Góngora en las bandas.