Munitis, el último cartucho Munitis junto a Reverte el día de su presentación. / Vicente Vicens / AGM El técnico cántabro debuta hoy con el UCAM en la 'final' ante el Melilla, un rival directo que aspira a colarse en el 'playoff'

Día de estreno en La Condomina, donde Pedro Munitis debutará en el banquillo del UCAM. Lo hará con presión ya a las primeras de cambio. Y es que el sucesor de Luis Casas en el banquillo universitario no puede permitirse un tropiezo, si no quiere ver que su equipo pierde el tren del 'playoff' o, cuando menos, se le empieza a complicar. El último tropiezo del UCAM, tras jugar uno de sus peores encuentros la pasada jornada en casa de El Ejido (3-0), ha dejado a los azulones sin posibilidad de fallo hoy en el estreno del cuarto técnico del curso.

Enfrente el UCAM tendrá a un Melilla que llega tras caer por la mínima contra el Extremadura y que está solo un puesto por encima de los universitarios, con un punto más. Un triunfo local hoy permitiría a los de Munitis dar caza a su adversario y enfilar la recta final del campeonato con más posibilidades de colarse en el 'playoff'. Más aún con el empate del Murcia en Jumilla y ante la visita del Extremadura al Cartagonova.

UCAM Murcia Javi Jiménez, Fran Grima, Dani Pérez, Fran Pérez, Juan Francisco Góngora, Kitoko, Cristian Bustos, Abel Gómez, Urko Arroyo, Marc Fernández y Manu Onwu. Melilla Dani Barrio, Pepe Romero, Álex Cruz, Richi, Odei, Nando, Juanma Espinosa, Mustafá, Zelu, Yacine y Pedro Vázquez. Árbitro Pérez Muley (colegio madrileño). Lugar La Condomina, 12 horas (Popular TV).

Los azulones se agarran a su reciente fortaleza en casa, donde acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder, en los que han logrado dos victorias y dos empates, siendo su buen hacer en La Condomina lo que ha hecho que no se hayan descolgado de los primeros puestos.

Un mal enemigo

El rival del UCAM este mediodía no es el mejor posible. Es el cuarto mejor visitante del grupo, con diecinueve puntos en los quince partidos jugados lejos del Álvarez Claro. El Melilla es, además, el equipo que menos goles ha recibido de la categoría, ya que solo le han marcado veinte tantos, los mismos que al Mallorca y al Burgos. El gol será cosa de Marc Fernández, el jugador más en forma de los universitarios con 12 dianas, mientras que en los norteafricanos Yacine y Boateng suman 9 cada uno, aunque el africano no podrá jugar en Murcia por lesión. Manolo Herrero, técnico visitante, tampoco podrá contar con Lolo Garrido hoy, mientras que no viajaron Ibarbia y Borja López por decisión técnica.

Todas las miradas estarán puestas en un Munitis que ha buscado en su primera semana de entrenamientos recuperar mentalmente a sus jugadores. «Lo primero, nosotros, y a partir de ahí iremos viendo cómo se nos va dando», dijo el nuevo entrenador del UCAM. El cántabro, que apenas cuenta con dos experiencias en los banquillos (Racing de Santander y Ponferradina) quiere transmitir a sus futbolistas todo lo que el extremo era como jugador: pundonor, valentía y corazón.

Justo lo que le ha faltado a un UCAM en el que hoy puede haber novedades. Sobre todo en defensa, donde los universitarios pueden recuperar, para el once inicial, al central Fran Pérez y al defensa Góngora, que se ha perdido toda la segunda vuelta de la competición por una pubalgia que ha dejado al equipo murciano sin su mejor lanzador de faltas. Otro de los interrogantes es saber si Munitis apostará por más jugadores de raza en el centro del campo en un partido vital para que el conjunto que preside José Luis Mendoza se acerque otra vez al 'playoff'. Y es que si el UCAM gana tendrá otras seis jornadas para seguir soñando con un ascenso que es el objetivo final.