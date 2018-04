Munitis no tira la toalla en la lucha por el 'playoff' Pedro Munitis, en su estreno en el banquillo del UCAM, en el duelo frente al Melilla disputado en el estadio de La Condomina. / Vicente Vicens / AGM El UCAM, cargado de bajas, tiene que ganar al Villanovense y esperar que le sonría la suerte en otros campos JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 15 abril 2018, 09:30

El UCAM no puede fallar más. Ha emitido buenas vibraciones en las últimas semanas coincidiendo con la llegada de Munitis, pero todavía no ha rematado la faena. Hoy visita al Villanovense, a solo cinco jornadas para el final de la primera fase de la Liga y con siete puntos de distancia respecto al cuarto puesto que ocupa el Extremadura. Hoy debe ganar a un rival directo y esperar que otros resultados que le favorezcan, como una derrota del propio Extremadura en la Nueva Condomina o un tropiezo del Melilla en el Estadio Romano de Mérida. De momento y, aunque en la jornada de ayer ganó El Ejido al Córdoba B e igualó a los de Munitis en la clasificación, el Granada B, otro rival directo, no pasó del empate ante el Linese en la ciudad deportiva nazarí.

Lo peor para el equipo universitario es que llega a esta final mermado por las bajas. Sobre todo en defensa, donde Dani Pérez no estará por sanción, mientras que Carlos Moreno y Javi Fernández no han viajado a Villanueva de la Serena por estar lesionados. Además, el central Fran Pérez será duda hasta última hora. Por lo tanto, el técnico cántabro tendrá que armar una defensa novedosa en la que Góngora y Grima tienen todos los números para ser los laterales y Vivi y Kitoko la pareja de centrales, dos futbolistas que habitualmente juegan en el centro del campo. Más arriba, el conjunto murciano también tendrá la baja de Isi Ros por sanción, al igual que Cristian Bustos, mientras que Marc Fernández tampoco ha entrenado esta semana con normalidad.

El UCAM no tendrá hoy un rival fácil. El Villanovense, octavo en la clasificación con 45 puntos, todavía tiene posibilidades matemáticas de meterse en el 'playoff' de ascenso. De hecho, solo se encuentra dos puntos por debajo del equipo entrenado por Munitis, por lo que para los extremeños el partido de esta tarde es igual o más vital que para los universitarios. El conjunto extremeño se está convirtiendo en una de las grandes sensaciones de la segunda vuelta, aunque sus dos últimas derrotas y una racha de 5 puntos obtenidos sobre 15 posibles en las últimas cinco jornadas le han alejado de los cuatro primeros.

Un campo difícil

Aun así, el Villanovense es un equipo fuerte en el Romero Cuerda. En su casa ha conseguido gran parte de sus puntos, tras sumar nueve victorias, mismos guarismos que equipos como el Cartagena, el Real Murcia o el Melilla, que se encuentran más cerca del objetivo que también busca el equipo universitario. Lejos de su estadio el Villanovense baja sus prestaciones ya que solo tan solo ha sumado dos victorias, aunque ha logrado empatar en siete ocasiones.

Al Villanovense le van los resultados cortos ya que solo ha anotado 25 goles, aunque también es de los mejores defensores, encajando 31 tantos en 34 jornadas, y por lo tanto rentabiliza al máximo los tantos que anota. La buena noticia para el UCAM es que Iván Ania no podrá contar con Annunziata, Dieguito y Tapia, y además tendrá la duda de Kamal. El de hoy será el tercer partido de Munitis en el banquillo universitario, un técnico que aún no conoce la victoria tras empatar ante el Melilla y perder en Almendralejo.