Munitis: «El Racing es uno de los mejores equipos de la categoría»

FERNANDO PERALS Murcia Miércoles, 12 septiembre 2018, 12:35

El UCAM juega esta tarde, a partir de las ocho en La Condomina, la segunda ronda de la Copa del Rey frente al Racing de Santander. Los universitarios llegan tras derrotar la semana pasada al Ceuta y quieren seguir soñando con un hipotético pase que les acercaría a enfrentarse a un equipo que juegue competición europea, con lo que eso conllevaría económicamente para el club.

Pedro Munitis, cántabro y técnico del conjunto murciano, ha repasado la actualidad del equipo pocas horas antes del encuentro ante los santanderinos. El entrenador ha dejado claro el objetivo del club en este encuentro y lo que significa personalmente para él: «El partido es importante para el club por lo que supondría pasar otra ronda más de Copa. Estamos centrados en lo deportivo y el objetivo, que por supuesto es pasar. Para mi es muy especial enfrentarme al equipo en el que he estado toda mi vida y la que considero mi casa».

El inquilino del banquillo de La Condomina también ha hablado sobre los problemas físicos que arrastran sus jugadores y la dificultad de afrontar los encuentros con lo justo: «Esperemos que los problemas físicos pasen. No sabemos aún con qué jugadores podremos contar, hay que ver el entrenamiento. No lo tenemos claro. Alineamos a quienes están disponibles para jugar, casi no estamos pudiendo elegir el once titular en ningún partido.»

Sobre el especial rival de esta tarde, Munitis ha señalado que se trata de «uno de los mejores equipos de la categoría, que quiere la pelota y tiene buen juego interior».