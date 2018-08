Munitis: «Nos gustaría llegar al primer partido de Liga en otra situación» Pedro Munititis, en rueda de prensa antes del partido ante la Balompédica Linense. / UCAM CF El técnico cántabro también se reafirma en su idea de sacar el balón desde atrás y niega que el equipo se arriesgue en exceso antes de jugar el primer encuentro oficial de la temporada FERNANDO PERALS Murcia Viernes, 24 agosto 2018, 13:01

El UCAM CF se prepara para su debut liguero en la temporada 2018/19. El conjunto universitario se enfrenta este domingo, a las 19.30 horas, a la Balompédica Linense en La Condomina. Los de Pedro Munitis se estrenan ante su afición en una campaña que esperan que sea bastante mejor que la pasada, en la que no llegaron a los puestos de 'playoff'.

El entrenador cántabro reconoció en la previa del encuentro que sus jugadores no llegan como le hubiese gustado: «Nos gustaría llegar al primer partido de Liga en otra situación en cuanto a que algunos jugadores hubieran llegado primero y que estuvieran en un estado de forma óptimo. También hemos tenido los típicos problemas de pretemporada con sobrecargas musculares que nos han impedido que los futbolistas de la primera plantilla se encuentren en su mejor momento. Afrontamos el partido de la mejor manera posible y trataremos de sacarlo adelante».

Munitis habló de las posibles ausencias para enfrentarse al equipo andaluz. El delantero Titi arrastra molestias musculares y no es seguro su participación en el choque. Sobre el que más dudas hay es Julen Colinas, que es muy posible que no esté a disposición del míster para el domingo.

Munitis habló de su cuestionado estilo de juego. Se reafirma en su idea de sacar el balón desde atrás y niega que el equipo se arriesgue en exceso: «Mi filosofía de juego no es tan arriesgada. De los 13 partidos desde que yo estoy aquí no nos han metido ningún gol por pérdida en campo propio. Lo que parece que es mucho riesgo no es tanto. Es importante empezar ganando porque se trabaja mejor desde la victoria, pero el equipo es suficientemente fuerte para soportar cualquier resultado. Es importante las sensaciones que nos llevemos».

En cuanto a las metas del club esta temporada, el inquilino del banquillo universitario no habla en ningún momento de 'playoff'. Descarta mirar más allá del primer encuentro y del cierre del mercado de fichajes: «Tenemos que ser justos a la hora de marcarnos objetivos. Quedan unos días de mercado y cuando las plantillas estén decididas nos marcaremos el objetivo que debamos. No creo en que los equipos, por nombre, deban estar en un lugar u otro de la clasificación. En función de tu inversión te marcas la meta de dónde debes llegar. Intentaremos ser mejores cada día pero no nos marcamos nada a largo plazo ahora. Ya veremos donde nos va poniendo la competición».

El primer rival es la Balompédica Linense. Sobre el conjunto andaluz, el técnico tiene muy claro su forma de jugar y sus principales amenazas: «Es un equipo muy ordenado. Aprietan alto, juntan sus líneas, defienden juntos y tienen transiciones muy rápidas y peligrosas. Si les dejas llegar a tu área, tienen jugadores con calidad para crearte peligro. Será un partido largo que debemos ser capaces de madurar. Son muy solidarios en el esfuerzo».