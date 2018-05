Munitis se deja querer Munitis felicita a Kitoko al final del UCAM-Marbella del sábado pasado. / Alfonso Durán / AGM «Estoy muy a gusto en el UCAM. A pesar de las adversidades, desde que llegué me he sentido respaldado», dice el entrenador cántabro LA VERDAD MURCIA Sábado, 12 mayo 2018, 01:45

En el UCAM están contentos con el trabajo de Pedro Munitis al frente del club universitario, pese a que su aportación no se ha visto reflejada en los resultados. Con el cántabro sentado en el banquillo, los azulones han logrado cinco de 18 puntos posibles. Aún así, es serio candidato a continuar al frente del equipo que preside José Luis Mendoza.

En su comparecencia pública de ayer, dijo que «solo estoy centrado en terminar la temporada de la mejor manera posible, ya sea por nuestras opciones de entrar aún en Copa de Rey o por sumar nuestra primera victoria fuera de casa desde que llegué. Aquí he estado muy a gusto y el trato, tanto del club como de los jugadores, ha sido excepcional. A pesar de las adversidades, me he sentido respaldado en todo momento».

Sobre el partido que disputa mañana su equipo en San Fernando, señaló que «la motivación es máxima, tanto para mí como para mis jugadores. Independientemente de los objetivos siempre debe estar la forma de jugar. Como entrenador me gusta que todos den su mejor versión cada día. Lo hemos pasado mal y ahora con la victoria del Marbella, el equipo está motivado por conseguir la victoria ante el San Fernando y finalizar así el año con dos triunfos consecutivos».

«Era algo que veníamos persiguiendo desde el primer día. Después del Melilla ya comentábamos que el fútbol no estaba siendo justo con nosotros y, a pesar de ello, el equipo ha seguido trabajando día a día para cambiar esta situación. Así que estoy muy contento por ellos tras los tres puntos conseguidos en La Condomina», añadió.

Sobre el rival que tendrá mañana enfrente su equipo, Munitis dijo ayer que «se trata de un equipo que juega muy directo, que si te equivocas te va hacer daño a la contra y con balones colgados a la espalda de los centrales. Tenemos que estar muy atentos a esas acciones y debemos de intentar imponer nuestra forma de jugar, ya que será un choque entre dos equipos con dos estilos de juego muy diferentes».