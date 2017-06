Fútbol Mendoza: «El proyecto del UCAM CF está garantizado aunque baje» José Luis Mendoza. / Nacho García / AGM El presidente y propietario del equipo espera que se mantenga en la categoría de plata tras la última jornada del campeonato EFE Miércoles, 7 junio 2017, 22:49

El presidente y propietario del UCAM Murcia, José Luis Mendoza, dijo este miércoles que su continuidad está "garantizada", ya sea en LaLiga 1|2|3 o en Segunda División B de fútbol, y expresó su "esperanza" de que se mantenga en la categoría de plata tras la ultima jornada del campeonato.

"Yo no pierdo la esperanza y confío en el equipo y en el entrenador. Tengo la esperanza de que no bajemos a Segunda B y el sábado veremos qué pasa, si nos salvamos o si bajamos, aunque no pienso en esto último", manifestó.

Sea un final feliz o triste para el cuadro azuldorado, que ascendió la pasada campaña y debuta en Segunda, "el proyecto está garantizado totalmente para el año que viene, sea en una u otra división".

El equipo que dirige Francisco Rodríguez se complicó mucho el objetivo tras perder el domingo ante el Alcorcón en un choque en el que el empate le hubiese asegurado la salvación de forma matemática.

A las sensaciones que dejó ese encuentro y a lo que espera del siguiente se refirió este miércoles el extremo Vicente Pérez en rueda de prensa.

"Lo teníamos en la mano y nos valía el empate, pero nos metimos en un lío del que tenemos que salir. El lunes fue un día duro para todos, pero con el entrenamiento de ayer el vestuario se reforzó moralmente y estamos convencidos de que vamos a alcanzar nuestro objetivo en el campo del Nástic", indicó sabiendo que ganar en el Nou Estadi de Tarragona asegura ese propósito.

El UCAM depende de sí mismo para salvarse y en eso se centra Vicente, que comentó que "hace seis meses" tenían "muy complicado llegar a estas alturas de liga con opciones" de salvarse.

Empatando o incluso perdiendo, el cuadro murciano podría llegar a su meta siempre que el Almería o el Alcorcón obtengan el mismo resultado que el UCAM, aunque el alicantino no piensa en otra cosa que no sea vencer en Tarragona, para lo que tienen que ser "inteligentes".

"Posiblemente sea un partido muy largo y difícil, pero también bonito de jugar", admitió.

Para visitar al Nástic estará disponible el delantero Ibán Salvador, quien renunció a disputar un partido con la selección de Guinea Ecuatorial ante Senegal en Dakar para viajar a Tarragona.

Quien no estará en condiciones de ser alineado por Francisco es David González "Nono", quien cumplirá sanción tras ser expulsado el sábado ante el Alcorcón al ver la segunda tarjeta amarilla por protestar cuando ya no estaba en el campo, pues había sido sustituido por Natalio Lorenzo.