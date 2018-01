Javi Jiménez: «Necesito jugar y no estar sentado en el banquillo»

Estuvo dos años en el Real Murcia (2011-2013) y ahora vuelve para defender la portería de otro equipo de la capital, el UCAM: «Vengo a aportar mi grano de arena y a ayudar al club a conseguir sus objetivos. Espero volver a disfrutar del fútbol. Tengo muchas ganas de ponerme bajo los palos», aseguró ayer.

Javi Jiménez tenía ofertas de clubes de superior categoría, «pero necesitaba jugar y no sentarme otra vez en un banquillo. No lo pensé». El portero riojano no quiere lanzar las campanas al vuelo y se muestra cauto cuando se refiere a las posibilidades de ascenso de su nuevo equipo. «Soy muy prudente, lo mejor es luchar por los tres puntos cada jornada y al final veremos», aseguró.

El vestuario lo ha acogido bien: «Conocía a algunos jugadores y siempre me hablaron bien de este club. He encontrado un buen grupo humano. El UCAM tiene las ideas claras y es responsable. Es lo que necesitaba». El portero firma hasta junio: «Solo hay que pensar en este año. Después me sentaré con Pedro Reverte y hablaremos de mi futuro». Por otro lado, el equipo de Campos cayó ayer en la ida de octavos de la Copa Presidente ante el Saguntino por 1-2, en un choque jugado en La Condomina. La vuelta será el 24 de enero en Valencia.