Fútbol | UCAM Gurdiel: «Munitis es capaz de sacar siempre lo mejor de cada jugador» Adán Gurdiel posa con la camiseta del UCAM. / Nacho García / AGM El nuevo jugador del UCAM coincidió con el técnico cántabro en la Ponferradina en la temporada 2016/17 LA VERDAD Murcia Martes, 24 julio 2018, 17:02

El UCAM Murcia presentó este martes a uno de sus nuevos fichajes para la próxima temporada como es Adán Gurdiel. Junto a él estuvo el director deportivo del club, Pedro Reverte, que le dio la bienvenida al club. «Gurdiel procede del Racing de Santander, aunque comenzó la temporada pasada en las filas del Lorca FC. Se trata de un futbolista con experiencia, a pesar de su juventud. Con 24 años ha jugado más de 50 partidos en Segunda. Además, su polivalencia le permite jugar tanto de lateral derecho como de interior», afirmó Reverte.

Posteriormente, Adán Gurdiel realizó sus primeras declaraciones como jugador del UCAM Murcia: «Antes de nada quiero agradecer al club la confianza depositada por mí. Por mi parte intentaré devolver esa confianza a base de trabajo para conseguir los objetivos marcados para esta temporada».

«Cuando estuve en el Lorca me hablaron muy bien de este club. No me costó tomar la decisión de fichar aquí y con antiguos compañeros en esta plantilla, todo fue más fácil. Además, el recibimiento ha sido fabuloso. Así que estoy muy contento», afirmó el jugador.

Curiosamente Gurdiel volverá a coincidir con Pedro Munitis. Ambos coincidieron en la Ponferradina en la temporada 2016/17. «Sí, lo conozco muy bien. Estuvimos hablando e incluso influyó en la decisión que tomé. Aparte de su idea de fútbol, me parece un entrenador capaz de sacar siempre lo mejor de cada jugador».

Con 24 años, el lateral afrontará su tercera temporada en Segunda B y se estrenará este año en el Grupo IV. «Espero un grupo fuerte y competitivo. Seguro que ningún equipo te lo va a poner fácil tanto fuera como en casa. Por esa razón, nuestro objetivo principal ahora mismo es llegar de la mejor manera posible al inicio liguero», explicó.

Por último, Gurdiel destacó que «últimamente he estado jugado de lateral. Es verdad que tengo los conceptos más claros en esa posición, pero yo estoy a disposición del míster para dar lo mejor de mí sea cual sea mi posición en el terreno de juego».