Góngora se operará del pubis y será baja durante dos meses

El «Vaya tela» de Campos, mejor que el «Vaya cara» de Pulido

José Miguel Campos es el gran protagonista en el UCAM en las últimas semanas. No conoce la derrota con el equipo universitario desde su llegada y en sus cuatro choques ligueros, hasta el momento, ha conseguido dos empates y dos victorias, lo que ha hecho que el equipo azulón se meta de nuevo en el 'playoff' tras varias semanas de dudas. Pero el técnico de Mazarrón no podrá sentarse en el banquillo de La Condomina la próxima jornada tras su expulsión en el campo del Marbella. El árbitro del choque, el canario Pulido Santana, aseguró en su acta que «en el minuto 89 el técnico Campos Rodríguez fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse al árbitro asistente saliendo del banquillo en los siguientes términos: 'Vaya cara, vaya cara'». El UCAM asegura que la expresión utilizada por Campos fue «¡Vale ya!», en referencia al gol anulado a su equipo por presunto fuera de juego. Por eso espera que la sanción no sea superior a un encuentro. Campos se podría perder el duelo ante el San Fernando y el siguiente ante el Granada B, también en casa.