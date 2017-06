Lluis Planagumá, nuevo técnico del UCAM: «Es genial medirnos a clubes de la Región» Planagumá, ayer, con Reverte, en su presentación. / Javier Carrión / AGM Lluís Planagumá, nuevo técnico del UCAM, ante un reto que no le asusta: «Tengo ambición y las ideas muy claras» JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 28 junio 2017, 08:00

Fue un acto muy estudiado, con una puesta en escena adecuada para la ocasión. Miguel López, director general del grupo Global Paris, fue el encargado de abrir la presentación de Lluis Planagumá, nuevo técnico del UCAM. López mandó un mensaje de apoyo, como patrocinador, a un club que aún sigue aturdido por el golpe del descenso, pero que quiere volver a Segunda. «El grupo Global Paris mantiene su compromiso con el UCAM. Compartimos sus valores y es un proyecto de futuro en el que yo creo. Es un proyecto muy sólido que cabe en nuestra Región», aseguró como carta de bienvenida. Acto seguido el técnico barcelonés tomó la palabra: «Me he dado cuenta de la magnitud de este proyecto. Estoy ilusionado porque es mi primera vez fuera de un filial de un club de Primera, pero llego con mucha ambición y con ganas», aseguró para empezar. Planagumá tiene cinco años de experiencia en Segunda B, pero de la mano de los equipos filiales del Espanyol, Villarreal y Granada: «De las opciones que tenía esta era la más interesante, tanto para desarrollarme yo como profesional como a nivel de club», aseguró.

Planagumá está acostumbrado a entrenar a equipos jóvenes, con plantillas diferentes a la que tendrá en el UCAM: «No le doy importancia. Le doy doblemente las gracias al UCAM por esta oportunidad para un entrenador que viene de abajo y que no ha sido futbolista. Con mi experiencia de cinco años en Segunda B he tenido la oportunidad de entrenar a muchos jugadores que están en Segunda y en Primera. Conozco el mercado y la edad no tiene importancia», asegura el técnico, de 36 años. El nuevo entrenador azulón sabe qué futbol quiere hacer: «Tengo las ideas claras y más después de la experiencia del año pasado en el Granada B. Creo que tenemos que ser un equipo dominador, incluso tenemos que ser un grupo fuerte físicamente», afirmó.

Pedro Reverte tiene la intención de renovar a varios jugadores que acaban contrato el 30 de junio: «Queremos que se quede una parte importante de la plantilla. Sabemos que esperan ofertas de Segunda, pero nosotros les vamos a esperar hasta el plazo que nos hemos marcado». El director deportivo lorquino tenía muy claro que quería a Planagumá: «Es el entrenador que queríamos. Está preparado para dar el salto».