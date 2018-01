Fútbol | Segunda B Ganar en La Condomina, un reto para el Jumilla Julen Colinas, en el centro y en su presentación, junto a Álex Santos, gerente del UCAM, y Miguel López, vicepresidente. / Vicente Vicéns / AGM El UCAM se ha llevado sus tres últimos partidos como local; los de Pato llegan a este derbi tras dos tropiezos. Los azulones pelean por asentarse en los puestos de 'playoff', mientras que los vinícolas buscan salir del fondo de la tabla J. OTÓN / J. ORTEGA Murcia Domingo, 21 enero 2018, 11:11

El UCAM y el Jumilla van a disputar un choque de urgencias hoy en La Condomina. Los azulones, tras caer en Las Palmas la pasada semana, están obligados a ganar para conservar su puesto en la cabeza. Es más, con el enfrentamiento directo entre el Marbella y el Extremadura, más la visita del Cartagena a Melilla, los de Campos se agarrarían con más fuerza a los puestos altos, si ganan a un Jumilla que llega a La Condomina con el agua al cuello tras dos derrotas seguidas.

El UCAM vio cómo su racha de cuatro victorias consecutivas se vio truncada en Las Palmas, aunque aún se siente fuerte como local tras acumular tres victorias consecutivas en La Condomina, estadio donde no pierde desde el 12 de noviembre de 2017, cuando el Extremadura se llevó los tres puntos del estadio murciano tras ganar por 0-2.

Los de Pato, por su parte, han sufrido dos derrotas en los últimos dos partidos, solo han logrado veinte puntos y se encuentran a tres del puesto de promoción y a cinco de la permanencia. A pesar de las incorporaciones, el equipo vinícola no termina de despegar. Entre ambos también hay más diferencias, además de la clasificatoria. Los universitarios son el tercer equipo menos goleado del grupo IV con 19 goles encajados, mientras el Jumilla ha recibido 29, siendo los del Altiplano el sexto equipo más goleado.

Javi Jiménez, Bustos y Colinas, recién llegados, podrían estrenarse hoy en la Liga con el UCAM

Las cábalas de Pato

Pato tendrá problemas para armar su línea defensiva. A la sanción por tarjetas de Julián Domínguez se suma la de Neftalí, que no podrá estar en los dos próximos duelos. El central vinícola se perdió el último partido por la roja que vio ante el Écija Balompié, pero la sorpresa saltó tras el anuncio de la lista de sancionados de la Federación Española para esta jornada, en el que viene reflejada otra sanción para Neftalí por dirigirse al árbitro después de dicho encuentro.

También se torna casi segura la baja de Ángel Robles, por lo que todo parece indicar que Cifuentes volverá a formar en el centro de la zaga junto a Catalá. Ceballos tendrá irremediablemente que ocupar el lateral derecho, mientras que el perfil izquierdo será para Andrés Sánchez. Titi, que la pasada semana fue titular y disputó los noventa minutos por primera vez desde su vuelta a los terrenos de juego, también apunta a la titularidad en la que fue su casa.

El UCAM también es un equipo cargado de bajas. Además de Germán, Víctor García y Góngora, José Miguel Campos no podrá contar con los sancionados Isi y Vivi, que vieron tarjeta amarilla en Las Palmas. También es posible que no estén hoy frente al Jumilla Chevi y Matheus, con molestias. Los que podrían debutar en Liga con el UCAM son Javi Jiménez, Cristian Bustos y Colinas, que ya tienen ficha del equipo universitario y que no serán los únicos fichajes.