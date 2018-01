«Si hemos ganado en la Nueva Condomina, ¿por qué no en el Cartagonova?»

José Miguel Campos, entrenador del UCAM, compareció ayer para hablar de la visita de este domingo al Cartagena. «El equipo está mejor de lo que pueden manifestar los últimos resultados», dijo y explicó que «las sensaciones que dimos en la segunda parte ante el Jumilla hacen que no podamos estar enojados, aunque el resultado no fuera bueno. Hicimos lo suficiente para ganar de forma amplia. Contra el Saguntino realizamos un buen partido también con chavales del filial y del equipo juvenil A, así que tenemos posibilidades de sumar en Cartagena y así lo vamos a mostrar».

Sin embargo, pese al optimismo del técnico, la tabla manda y el UCAM ha salido de la zona noble tras dos derrotas consecutivas ante Las Palmas Atlético y el Jumilla. «También hemos tenido una racha de seis partidos sin perder y nunca creímos que fuéramos invencibles. Parece que el Cartagena en su campo es un súper equipo y nosotros un desastre, pero ellos tan solo llevan una victoria más que nosotros como locales. Eso sí, son un gran equipo con un buen trabajo de continuidad, pero si nos acercamos al trabajo que queremos hacer, somos capaces de ganar en cualquier campo», dijo Campos.

«Tenemos claro que nos faltan dos futbolistas que agilicen el juego ofensivo»

Sobre la motivación que pueden tener sus jugadores al tratarse de un derbi regional, el entrenador del UCAM señaló que «en los derbis no hace falta motivar más a los jugadores. El Cartagena saldrá con todo, tiene una gran plantilla y un buen trabajo de continuidad detrás. Nosotros estamos cambiando jugadores, el trabajo es más reciente, pero si hemos sido capaces de ganar en la Nueva Condomina y en Marbella, ¿por qué no vamos a poder hacerlo en el Cartagonova?». La falta de gol no preocupa a Campos porque «el equipo produce juego suficiente para que el bagaje goleador sea superior y seguimos insistiendo en automatismos de ataque para intentar que el equipo mejore. Eso sí, quizá nos falta un poco de contundencia en la finalización».

Adiós a Quiles

Por otro lado, el club anunció ayer que el Córdoba ha puesto punto final a la cesión de Alberto Quiles, con lo cual el delantero vuelve a Andalucía. Por último, y en cuanto al mercado invernal de fichajes, afirmó que «tenemos claro que nos faltan un par de jugadores que agilicen el juego ofensivo, con características definidas para el centro del campo. Y arriba alguien que nos ayude a mejorar el balance goleador, pero la dirección deportiva está trabajando mucho para aportar soluciones al equipo».