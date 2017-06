Fútbol | Segunda División Francisco: «No me preocupa el futuro sino que el UCAM se salve» Rueda de prensa de Francisco, entrenador del UCAM Murcia. / UCAM El entrenador del UCAM Murcia afirma que su equipo irá «a ganar al Nástic» sabiendo que ese resultado es el único que garantiza la permanencia EFE Jueves, 8 junio 2017, 18:04

Francisco Rodríguez, entrenador del UCAM Murcia, dijo este jueves que en su equipo hay "gente preparada y con ganas de dejarlo en LaLiga 1/2/3" de fútbol, y que a pesar de que se les da por "muertos", irán "a ganar al Nástic" sabiendo que ese resultado es el único que garantiza el objetivo de la permanencia.

A dos días de jugarse la salvación en la última jornada del campeonato, el sábado a las ocho y media de la tarde en el Nou Estadi de Tarragona, afirmó en rueda de prensa que están "en una situación complicada, como la primera semana" que él estuvo en el club.

"Ya dije que queríamos llegar vivos al final y así estamos, dependiendo de nosotros a pesar de haber perdido dos oportunidades para lograr lo que perseguimos", señaló quien ve a sus jugadores "preparados y con ganas de dejar a este equipo en Segunda".

"Aunque se nos da por muertos, nos haremos fuertes e iremos a ganar al Nástic. Estamos haciendo una buena semana de trabajo y mentalizados para lograr la permanencia", agregó.

Esa salvación la dejó escapar el UCAM el pasado domingo, al perder por 0-1 ante el Alcorcón en un encuentro en el que le bastaba el empate para alejar definitivamente el fantasma del descenso a Segunda B.

"Perdimos un partido que era muy importante y en el que no merecimos la derrota y hemos trabajado psicológicamente tras ese resultado. Somos un equipo fuerte y ambicioso y estamos con opciones de quedarnos en LaLiga 1/2/3. Ganando el sábado, nos salvaremos, y eso intentaremos hacer", indicó.

"Es lógico -agregó- que haya dudas en el entorno, pero no en el equipo y en mí, menos. Somos un grupo que compite y nunca da un partido por perdido, pues siempre ha dado la cara estando más o menos acertado".

El técnico almeriense recupera para este choque al extremo Juan José Collantes, tras superar este sus molestias físicas, y no podrá contar con otro extremo, David González 'Nono', quien tendrá que cumplir sanción tras ser expulsado el pasado domingo.

"Trataremos de ser equilibrados y no queremos que se rompa el encuentro. Trataremos de hacer daño, pero siendo cautos y sabiendo que son 90 minutos y que hay que ganar pero no en el minuto 1, sino al final", comentó Francisco, quien no descuida lo que hagan otros rivales directos en la lucha por la salvación.

Empatando e incluso perdiendo, el UCAM permanecería en la categoría si el Almería o el Alcorcón hacen el mismo resultado en sus respectivos partidos en casa ante el Reus y el Lugo.

"Lo que pase en otros campos no lo podemos manejar, pero es difícil estar aislado y alguno de nosotros estará pendiente de lo que pase allí, aunque si hacemos las cosas bien, tendremos muchas opciones de mantener la categoría", indicó.

El Almería y el Alcorcón "juegan en casa y a priori sacarán sus resultados, pero el Lugo y el Reus tienen que competir como equipos profesionales que son", agregó, y dijo haber estado "en una situación como la de aquellos y haber "conseguido victorias ante adversarios que se jugaban mucho".

Del Nástic destacó que "tiene jugadores de primer nivel" y añadió que en su campo su equipo puede "sufrir bastante".

Sobre su posible continuidad, indicó: "No me preocupa el futuro sino que el UCAM se salve".