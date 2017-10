Fran Pérez, a un paso de llegar a los cien partidos con el UCAM: «Siempre me sentí querido» Fran Pérez. / A. Durán/ AGM JOSÉ OTÓN Murcia Jueves, 26 octubre 2017, 02:19

Si hay un jugador en la plantilla del UCAM que está plenamente identificado con el club universitario es Fran Pérez, central cántabro que, si juega en Huelva el próximo sábado, alcanzará la cifra de cien partidos con la camiseta azulona. El pasado verano, incluso, recibió ofertas muy golosas del Real Murcia y el Extremadura, pero decidió quedarse en La Condomina: «Si estoy cuatro temporadas aquí es porque me encuentro muy bien. Desde el día que llegué me he sentido querido y eso es muy importante, espero cumplir muchos más partidos. Tengo ganas de seguir mejorando y progresando, a pesar de tener 32 años», asegura.

Ha vivido grandes momentos con el UCAM: «Creo que no hay duda que el mejor día fue el del ascenso a Segunda. Conseguirlo en Madrid, jugar luego en Segunda y poder disfrutarlo aquí, en este club, ha sido el mejor regalo». Pero el central ya está pensando en el Recreativo de Huelva, el rival en el que será, presumiblemente, su partido cien con el UCAM: «No atraviesa su mejor momento, pero en casa todavía no ha perdido. Nos pondrán las cosas difíciles en el Nuevo Colombino».

Dos partidos para Arroyo

El empujón que el pasado sábado propinó Urko Arroyo, jugador del UCAM, a un jugador del Écija ha salido muy caro al centrocampista universitario. Aunque la acción fue liviana y la expulsión más que rigurosa, la Federación ha aplicado el reglamento y ha suspendido con dos partidos de sanción al vasco, que no estará ante el Recre y El Ejido.