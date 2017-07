UCAM CF Fran Pérez renueva y Natalio está cerca de hacerlo Fran Pérez. / LV El central murciano iniciará su cuarta temporada en el UCAM y el delantero podría seguir un año más JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 2 julio 2017, 11:42

Pedro Reverte y Lluís Planagumá ya están trabajando en el diseño del nuevo UCAM que volverá a tener, dos años después, el objetivo de ascender a Segunda. Puesto que la temporada acabó para los universitarios el 11 de junio y la continuidad de la mayoría de la plantilla estaba supeditada a la permanencia, el equipo azulón tiene que armar un nuevo esqueleto de equipo a toda velocidad ya que, con contrato en vigor, solo tiene dos jugadores: el centrocampista Isi Ros y el central Dani Pérez. El primer paso que quiere dar el director deportivo del club que preside José Luis Mendoza es volver a contar con algunos de los jugadores que acabaron contrato el 30 de junio. Tal y como adelantó 'La Verdad', Fran Pérez renovó su contrato por tres temporadas e iniciará su cuarta campaña en el equipo universitario. También Natalio tiene una oferta para prolongar su vinculación una temporada más.

Fran Pérez ha militado tres temporadas en el UCAM y ya es considerado un hombre de club. Solo las lesiones le han impedido estar a un mejor nivel, aunque en su primer año con Eloy Jiménez disputó 30 partidos entre Liga y 'playoff' y marcó cuatro goles. Con Salmerón, el año del ascenso, jugó 31 y anotó otro tanto, mientras que la pasada temporada, en Segunda, jugó 24 partidos (21 de titular) y anotó un gol. En posiciones defensivas, Reverte también intenta renovar a Tekio y Morillas, aunque los dos también tienen otras ofertas de Segunda B y esperan un hueco en Segunda. Hasta Biel Ribas, que también interesaba a Reverte, podría acabar defendiendo la portería de otro equipo de la Región de Murcia, aunque el Mallorca también se ha interesado por el balear.

Experiencia arriba

Natalio, con 32 años de edad, también está cerca de renovar con el UCAM, aunque en este caso por una temporada más. El valenciano fue irregular la pasada campaña ya que no terminó de encontrar un hueco ni en el once de Salmerón ni tampoco en el de Francisco. No obstante, con la camiseta universitaria disputó 26 partidos en Liga, 11 saliendo como titular, dando 3 asistencias y marcando dos goles. A favor de Natalio está que, pese a su veteranía, aceptó la suplencia de buen grado y su integración en la institución fue buena. Además, antes de llegar al UCAM, el valenciano hizo una buena temporada con el Llagostera, club que militó en Segunda y con el que marcó 9 goles. Si finalmente se queda, el rol de Natalio será diferente al de la pasada campaña y deberá tirar del equipo.