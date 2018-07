Fútbol | UCAM CF Exigencia física para afrontar el futuro Edu Luna, ayer, en la sala de prensa de El Mayayo ayer. / ucam El UCAM finalizará la primera semana de duros entrenamientos con un amistoso ante su filial, mañana en El Mayayo FERNANDO PERALS Murcia Viernes, 20 julio 2018, 00:07

El UCAM de Pedro Munitis sigue trabajando en la preparación de la temporada 2018-19. Tras las vacaciones, el cuerpo técnico ha comenzado la pretemporada aplicando la clásica exigencia física de estas fechas veraniegas. Además, el entrenador intenta implantar su ilusionante estilo de juego en una plantilla que, de momento, tan solo cuenta con 14 efectivos del primer equipo, a falta de, aproximadamente, ocho fichajes. El trabajo finalizará el sábado con el primer amistoso de la pretemporada. Será contra su filial, en El Mayayo, a partir de las 9.30h. Un encuentro que servirá más para ganar en forma física que para sacar alguna conclusión táctica.

Los futbolistas con los que cuenta el técnico son limitados y no todos permanecerán en el club esta temporada, puesto que el propio director deportivo de la entidad, Pedro Reverte, ha confirmado que se producirán salidas antes de que comience la competición. Entre los que abandonarán la disciplina universitaria, destaca la figura de Góngora, que no cuenta para el club.

La llegada de fichajes se ralentizará por los escasos recursos económicos con los que cuenta el UCAM esta temporada y por la enorme competencia que está encontrando en el mercado con distintos equipos de la categoría. La secretaría técnica apenas ha podido incorporar a cinco futbolistas en lo que llevamos de mercado y, presumiblemente, el capítulo de llegadas no se cerrará hasta los últimos días del mes de agosto, fecha en la que cierra el periodo de fichajes.

El central Edu Luna llega tras disputar 25 partidos en su cesión al Arenas de Getxo

Uno de los refuerzos de esta temporada es el central Edu Luna, que llega tras su cesión en el Arenas de Getxo del Grupo II de la Segunda División B, donde disputó 25 partidos la pasada campaña. El joven defensa ha hablado sobre su experiencia en el club vasco y en un grupo de la categoría distinto al que jugará este año: «Estoy muy agradecido a ambos clubes por esta oportunidad porque me ha aportado mucho. He ganado experiencia en la competición en un lugar donde el fútbol es más duro y los campos son muy complicados». A pesar de su edad, 23 años, y la competencia que encontrará en la zaga universitaria con jugadores como Fran Pérez, Cristian Galas y los que lleguen, Luna ha confesado que se siente «preparado y capacitado para jugar aquí» y que «trabajará al máximo día a día para estar listo cuando el entrenador lo necesite».

Uno de los veteranos de la línea defensiva universitaria es Fran Pérez, que cumplirá su quinta campaña en La Condomina. Sobre el central cántabro, Edu Luna se ha deshecho en elogios y lo considera un jugador importante para su crecimiento personal: «Conozco a Fran desde hace unos años y siempre es un espejo en el que mirarse como futbolista y como persona. Transmite mucho como capitán».

El club ha confirmado la incorporación del joven defensa Valentín Díaz para el equipo juvenil. Valen (Murcia, 2002) llega a la disciplina universitaria tras dos temporadas en el cadete del Real Madrid. El año pasado sufrió una grave lesión de rodilla y viene en busca de minutos para crecer deportivamente.