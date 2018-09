Otro duro examen para el UCAM Los jugadores del UCAM celebran un gol. / Vicente Vicens / AGM Tras ganar en Cartagena, los de Munitis apuestan por salir vivos del Nuevo Colombino ANDRÉS CREMADES MURCIA. Domingo, 23 septiembre 2018, 08:54

El Recreativo-UCAM que cierra la quinta jornada será un duelo atractivo, con un equipo universitario que tiene, por cuarta semana consecutiva, un partido complicado. El cuadro onubense, que ya fue líder en las primeras jornadas y que se encuentra con ocho puntos en la cuarta posición, llega al choque tras arrancar un punto en la Nueva Condomina. El equipo de Pedro Munitis recupera para este partido a jugadores como Galas, Titi y Julen Colinas, lo que hará que el equipo azulón tenga más posibilidades en la rotación y, sobre todo, en los cambios.

La expedición llegó anoche a Huelva, como le gusta a Pedro Munitis, tras partir a las doce del mediodía de Murcia. El técnico cántabro, que viajó por primera vez con una plantilla equilibrada, quiso dejar claro antes de salir que «no hay que dejarse llevar por la euforia, a pesar de vernos arriba; hay que conseguir mejorar lo que no estamos haciendo bien y, sobre todo, hay que respetar mucho al contrario». El cántabro podría alcanzar el liderato esta tarde, en función de lo que haga el Melilla, que es el líder, pero con un solo punto más que los universitarios.

Lo mejor del UCAM es que la columna vertebral ya está cimentada, y la idea del técnico la tienen todos procesada. La prueba es que tanto en Granada como en Cartagena el equipo respondió. Britos volverá a ser el capitán de un barco que navega firme. Collantes e Isi Ros son fijos en la parte de arriba, al igual que Carlos Moreno. Si está bien Galas podría aparecer también en el equipo inicial. Gurdiel, con una microrrotura, aún no está al cien por cien.

José María Salmerón que, junto a Quiles, tiene pasado universitario, se hartó de elogiar al conjunto universitario, asegurando que «es uno de los equipos que estará al final arriba. Su trayectoria no es una casualidad, tiene jugadores de superior categoría y eso en los momentos importantes de los partidos se deja ver. No tenemos que caer en la euforia, hay que ir paso a paso, a ver si tenemos suerte y no se lesiona nadie más. Sabemos cómo tenemos que jugar», dijo el almeriense.

Tres puntos de seis

El UCAM tiene en su historial una victoria y una derrota en sus dos visitas a la ciudad andaluza. Ambos equipos estarán pendientes de lo que suceda con el partido que enfrentará al líder Melilla con el tercer clasificado, el Linense. Dependiendo de lo que pase en el duelo entre los norteafricanos y los gibraltareños, el nuevo líder podría salir del duelo del Nuevo Colombino. Una cita en la que el UCAM estará acompañado por una veintena de valientes que quieren seguir sonriendo con los buenos números de su equipo en este inicio de temporada.