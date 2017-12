Tarde de contrastes en La Condomina

El UCAM Murcia continúa en racha de la mano de José Miguel Campos, que no pierde desde que entrena al equipo y lo mantiene en zona de 'playoff'. El UCAM jugó un encuentro con altibajos, alternando momentos de gran fútbol con otros desconexiones que metieron a su rival en el partido, aunque afortunadamente no del todo. Isi Ros volvió a ser decisivo con sus arrancadas y, sobre todo, su compromiso, que dieron al equipo el primer tanto. Aunque la ejecución fue notable por parte de Arturo, el noventa por ciento del gol es del jugador murciano. Fue mejor el equipo de José Miguel Campos, pero quiso matar el encuentro por la vía rápida, aprovechando la ansiedad de su rival, y eso le pudo jugar una mala pasada. El equipo andaluz, que no tuvo presencia, empezó a tenerla y a llegar, motivando un final complicado, aunque el tanto en la recta final de Alberto Quiles hizo que el golazo de Óscar Martín no sirviese para nada. Lo mejor, los puntos; lo peor, la lesión del portero Germán que, con rotura de tibia, se va a perder parte de la temporada.

2 UCAM Murcia CF Germán (Esteve, m.49), Carlos Moreno, Góngora, Dani Pérez, Fran Pérez, Vivi, Víctor García (Urko Arroyo, m.16), Kitoko, Arturo (Alberto Quiles, m.85), Isi Ros y Marc Fernández. 1 San Fernando Toni Doblas, Nano Cavilla, Gabi Ramos (Juanje Torrejón, m.82), Zamora, Lolo Guerrero, Theo, Jacobo (Sergio Romero, m.73), Bruno Herrero, Chris Ramos (Edu Maceira, m.73), Óscar Martín y Javi Casares. Goles: 1-0, minuto 38, Arturo. 2-0, minuto 88, Alberto Quiles. 2-1, minuto 93, Óscar Martín. Árbitro: Rives Leal, auxiliado en las bandas por García Lorenzo y Claudiu Muresan (Comité Valenciano). Bien. Amarillas a Germán, Góngora, Theo, Jacobo y Óscar Martín. Roja a Bruno Herrero, en el 64, por dar un manotazo sin balón a Góngora. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19ª, disputado en el estadio La Condomina ante 1.912 espectadores, con terreno de juego en regulares condiciones en una tarde fresca.

Partido típico del UCAM en sus comienzos. Los locales arrancaron temerosos y protegiéndose excesivamente en defensa, lo que ya desde el principio dificultaba la creación. El San Fernando, que sorprendió por comenzar presionando en todo el campo, consiguió desconcertar a los universitarios, que no conseguían dar más de tres pases consecutivos sin perder el cuero. Los de José Pérez Herrera, después de dominar en los primeros minutos, tendrían la ocasión mas clara del inicio en el nueve, en una falta que sacó Javi Casares desde la derecha y Gabi Ramos, libre de marca, cabeceó rozando el larguero. Fue un toque de atención para un UCAM al que le costaba mucho tener el control y más aún generar juego en el centro. Kitoko estaba más en facetas defensivas y Vivi, excesivamente lento, no conseguía conectar con los de arriba.

El encuentro comenzó poco a poco a decantarse del lado universitario, sobre todo porque jugadores como Isi Ros y Marc Fernández comenzaron a tener presencia en las zonas comprometidas del campo, dando oxígeno a su equipo y ventaja con pases precisos y conducciones notables. Los de José Miguel Campos dominaban, pero todas las jugadas estaban destinadas a buscar a un Arturo excesivamente solo arriba. Isi Ros seguía haciendo de las suyas, la presencia del delantero azulón estaba librando del tedio a los de Campos, sus cambios de ritmo y sobre todo sus desmarques de ruptura hacían que el San Fernando pasase sus peores momentos.

En el minuto treinta y ocho llegó uno de los goles mas bonitos de los que se vieron esta temporada en La Condomina. Atacaba el San Fernando y, con un centro desde la derecha, Javi Casares buscó un remate de sus compañeros, pero Germán consiguió controlar el cuero, sacando rápidamente a Isi Ros, que iba en velocidad, el delantero logró irse en velocidad de Gabi Ramos y después doblar a Zamora para ceder el cuero a Arturo. El delantero ajustó un disparo cruzado al segundo palo logrando el primer tanto del partido.

El San Fernando se fue arriba intentando conseguir la igualada, pero hubo mucha precipitación en los gaditanos, que convirtieron los últimos minutos en un correcalles. Precisamente en esas idas y venidas llegó la lesión de Germán. En un balón largo a Chris Ramos que, en pugna con Carlos Moreno, vio llegar a Germán, que había salido a despejar. Este chocó con el delantero y sufrió una lesión grave en la tibia. Rápidamente todos los jugadores pidieron la entrada de las asistencias, teniendo que retirar al jugador en camilla.

La segunda entrega del encuentro comenzó con un equipo, el universitario, esperando. Al San Fernando le costaba crear, pero tenía tres cuartos de campo para él. El equipo murciano se había echado peligrosamente atrás y esto hacía que el conjunto andaluz llegase hasta las inmediaciones del área con el cuero controlado.

Javi Casares lo intentó desde todos lados, buscando aprovecharse del posible nerviosismo del guardameta del UCAM, Esteve, que debutó al sustituir a Germán, quien había reemplazado a Pol Ballesté, que se cayó de la lista por gripe.

Manotazo y roja

Campos metió a Urko Arroyo por Víctor García, buscando más verticalidad, sobre todo porque en la banda izquierda comenzaban a tener problemas los universitarios. En el minuto 64 el partido se le puso más de cara para el UCAM. En una salida a la contra del San Fernando, Bruno Herrero fue agarrado descaradamente por Góngora. El capitán de los gaditanos le lanzó un manotazo que dio en su cara. Roja para el jugador visitante y amarilla para el capitán de los azulones.

El San Fernando, con uno menos, quemó sus naves, dando entrada de una tacada a Edu Maceira y Sergio Romero, y volviendo a dominar ante un UCAM Murcia temeroso y sobre todo fallón en los pases. Muy metidos atrás los de Campos, daban todas las facilidades para que los de la bahía de Cádiz llegasen con peligro.

Esteve intervino en dos ocasiones salvando el peligro, sobre todo en una falta de Javi Casares que buscaba la escuadra derecha del marco murciano. Campos movió entonces el banquillo. Metió frescura y precisamente fue Alberto Quiles, un recién entrado, el que dribló hasta su sombra para terminar marcando un gran gol.

Todo pareció terminar, pero todavía quedaba suspense, pues un disparo desde unos veinte metros de Óscar Martín que Esteve no pudo atrapar llevó el 2-1 al marcador y unos minutos finales complicados para los de casa, aunque el signo del choque ya no cambiaría y el UCAM se haría con un triunfo que le permite irse al descanso navideño en la zona noble y con la sonrisa en los labios.