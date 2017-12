Jony Ñíguez asalta Marbella

Jony Ñíguez fue el héroe del UCAM Murcia en su vista a Marbella. El mediocentro, con dos tantos, uno de ellos en el minuto 91, dio a su equipo una victoria balsámica que le devuelve al equipo murciano a los puestos de 'playoff'. El partido disputado en el Municipal de Marbella, el más complicado del grupo IV, fue intenso y vibrante.

1 Marbella Wilfred, Marcos Ruiz, Razvan, Lolo Pavón, Calena, Alonso, Corpas (Añón, 74’), Indiano, Francis Ferrón, Chus Hevia (Miguelito, 80’) y Luis Rioja. 2 UCAM CF Germán, Carlos Moreno, Góngora, Dani Pérez, Fran Pérez, Vivi, Víctor García, Jony, Quiles (Arturo, 70’), Kitoko (David López, 84’) y Marc Fernández (Urko Arroyo, 90’). Goles: Jony Ñíguez, minuto 48. 1-1, Francis Ferrón, minuto 49. 1-2, minuto 91, Jony Níguez. Árbitro: Pulido Santana (canario).Expulsó por doble tarjeta a Lolo Pavón. José Miguel Campos también vio la roja, en el minuto 89.

El Marbella parecía encontrarse cómodo con su juego y conseguía llegar fácil a su línea de tres cuartos de ataque. En un par de ocasiones obligó a Germán a intervenir para evitar el gol. Tras la reanudación, Jony Ñíguez cabeceó un centro de Marc Fernández para abrir el marcador. Duró poco la alegría en el banquillo universitario, pues un minuto después, Francis Ferrón empataba el encuentro.

Los cambios refrescaron a ambos equipos, pero fue el UCAM Murcia el que se sintió más cómodo. Recuperado de la zozobra a la que le sometió el Marbella tras el 1-1, comenzó a encontrar acciones a balón parado que le acercaron a Wilfred. En los últimos minutos pasó de todo. Lolo Pavón fue expulsado por doble amarilla, el colegiado anuló un gol a Vivi por fuera de juego muy protestado, José Miguel Campos también fue expulsado y ya en el último suspiro, Jony Ñíguez cabeceó de nuevo un centro de David López desde el córner para subir el 1-2 y brindar los tres puntos a su equipo.

José Miguel Campos se mostró satisfecho del triunfo de su equipo: «Me voy contento porque hemos conseguido que saliera el plan que había trazado para este partido». El técnico universitario acabó el partido en la grada, expulsado. «El árbitro me expulsa por hacer una apreciación al linier, no he insultado a nadie, no es para tanto. La acepto, pero creo que se ha medido con un rasero demasiado alto», dijo.