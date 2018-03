El UCAM no despega en Écija

Luis Casas sigue sin conocer el triunfo desde que sustituyera a José Miguel Campos al frente del UCAM. El técnico se está acostumbrando al ajetreo de sus encuentros en los últimos compases. Si en la jornada anterior fue el rival el que arañó un punto con un gol 'in extremis', este domingo le tocó al UCAM salvar el empate cuando todo parecía perdido, gracias a un gol de Marc Fernández en el minuto 90.Pese a todo, el punto no es bueno, porque el equipo se sigue alejando poco a poco de su objetivo esta temporada, que no es otro que el 'playoff'.

1 Écija Balompié Carmona, Adri Crespo, Núñez, Curro Pérez, Marrufo, Ezequiel, Jonathan Ruiz, Juan Delgado, Abraham y Moyita. 1 UCAM Murcia Javi Jiménez, Carlos Moreno, Dani Pérez, Fran Pérez, Ritchie Kitoko, Vivi, C. Bustos, Colinas, Gerard Oliva, Marc Fernández y Urko Arroyo. Goles: 1-0, minuto 85, Ezequiel; 1-1, minuto 90, Marc Fernández. Árbitro: David Cambronero González (Castilla-La Mancha). Incidencias: Campo municipal de San Pablo.

En el campo municipal de San Pablo, el UCAM, además, salvó los muebles de penalti. Eso sí, el equipo universitario debería haber resuelto el choque con anterioridad porque fue superior al rival, pero no supo aprovechar sus oportunidades, especialmente en el inicio del encuentro. Marc Fernández y Dani Pérez tuvieron el gol en sus botas, pero el tanto no subió al marcador y el Écija se fue sacudiendo poco a poco el dominio visitante del principio.

En los minutos finales de la primera mitad fue el Écija el que llevó el peligro a la meta de Javi Jiménez, llegándose al descanso, sin embargo, con el marcador del principio y las espadas en alto.

En la segunda parte, la igualada se mantuvo hasta la recta final. A falta de cinco minutos para la conclusión del choque, el Écija se adelantó gracias a un contragolpe culminado por Ezequiel. Era un mazazo para un UCAM que había merecido mejor resultado y se veía por detrás en el marcador. Al menos, cuando el choque se iba ya al descuento, se produjo la jugada del penalti, que fue materializado por Marc Fernández, quien también fue el goleador del equipo en la jornada anterior.

Sobre el encuentro, el técnico Luis Casas comentó que «es una pena por el esfuerzo hecho por los jugadores, pero al final yo siempre digo que lo que vale son los goles y por eso el resultado es justo. En la primera mitad, quizá ellos tuvieron más presencia ofensiva, pero en la segunda nosotros hemos estado más metidos en su área», resumió el entrenador universitario.