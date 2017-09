El derbi ya es pasado en el UCAM Planagumá, en La Condomina. / Javier Carrión / AGM «Puede que haya sido una semana distinta para el entorno, pero no para nosotros», dice Planagumá LA VERDAD MURCIA Sábado, 23 septiembre 2017, 18:09

El entrenador del UCAM Murcia, Lluis Planagumá, prepara el encuentro de su equipo mañana ante el Badajoz, en casa, después del revitalizante triunfo en el derbi contra el Real Murcia. El técnico explicó ayer que «todos los puntos en juego son importantes y el objetivo es conseguir los máximos en cada partido. Tenemos una plantilla para crecer y hay que dar más matices para que a largo plazo podamos conseguir los objetivos».

El entrenador no mira al pasado, pese al triunfo en la Nueva Condomina: «Puede que haya sido una semana diferente para el entorno, pero no para nosotros, que buscamos una estabilidad que no nos distorsione el día a día».

Sobre el rival de mañana señaló que «es uno de los equipos más organizados de la competición, porque presiona muy bien, reduce mucho sus líneas y arriba tiene automatismos claros para generar peligro. Además cuenta con jugadores con experiencia en la categoría. Se ha adaptado muy bien a Segunda B y por eso hay que decir que los resultados no están acordes con su buen rendimiento».

En construcción

El técnico cree que «llegará un momento en el que la fase de construcción haya terminado, pero es una realidad que aún estamos trabajando en la adaptación. Vemos mejora en los hábitos, pero creo que estamos lejos, no mucho, pero lejos de lo que queremos del equipo. Necesitamos ser más constantes y tener más el control, que los jugadores se sientan cómodos y confiados con lo que hacen».

Planagumá no podrá contar con Matheus Santana mañana. «Tiene una lesión muscular y también tenemos algunas dudas con otros jugadores que tienen molestias, como Urko, así que habrá que evaluar en el último entrenamiento qué decisión tomamos. Lo bueno es que Rafa Páez y Kitoko están bien y han entrenado con normalidad».