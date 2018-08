Fútbol | UCAM Curro Harillo: «Soy valiente en el juego aéreo» Curro Harillo posa con la bufanda del UCAM. / Juan Carlos Caval / AGM El nuevo portero del UCAM explica que con 21 años su intención era «buscar un equipo donde pudiera sumar minutos» LA VERDAD Murcia Jueves, 23 agosto 2018, 16:05

Curro Harillo fue presentado este jueves como nuevo jugador del UCAM. El guardameta realizó sus primeras declaraciones tras haber completado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros: «He visto un gran grupo humano dentro del vestuario. El club me ha acogido con los brazos abiertos, así que estoy muy contento de poder defender esta camiseta».

«Tenía claro que el UCAM Murcia era mi primera opción. Todo se ha retrasado, pero finalmente ya estoy aquí. Llego con la intención de aportar al equipo todo lo que pueda. Nuestro primer objetivo es ganar este domingo al Linense», añadió.

El meta llega tras su paso por el Extremadura, equipo con el que consiguió el ascenso a Segunda la pasada temporada. «Con mi edad, mi intención era buscar un equipo donde pudiera sumar minutos. Yo me caracterizo por ser un portero al que le gusta transmitir seguridad bajo los tres palos, a la vez de ser valiente en el juego aéreo», explicó.

El joven guardameta sub 23 confirmó que «es normal que Germán comience de titular después de haber completado toda la pretemporada. No obstante, yo no vengo a ser suplente. Mi intención es trabajar duramente para ser titular y competir sanamente por el puesto».

Para terminar y a falta de tres días para que arranque la Liga, Curro Harillo manifestó que «se está confeccionando una gran plantilla para hacer una campaña olusionante. Nuestro objetivo es ir partido a partido y veremos cuál será el resultado final a la conclusión de la Liga».