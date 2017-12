Cuatro fichajes para combatir las lesiones y la falta de gol Arturo, delantero del UCAM, en el choque frente a El Ejido. / Javier Carrión / AGM El nuevo contratiempo de Páez enciende las alarmas en el UCAM, que, además de un atacante, un pivote y un mediapunta, podría hacerse con un central JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 5 diciembre 2017, 07:46

La victoria ante el Córdoba B no tapa las lagunas del UCAM. A pesar de que el equipo que ahora dirige Campos ha roto una racha negativa sin ganar que arrastraba desde el pasado 28 de octubre (0-1 ante el Recre) y no conoce la derrota desde la llegada del técnico mazarronero, la secretaría técnica encabezada por Pedro Reverte está comenzando a remover el mercado en busca de cuatro jugadores. Para empezar, el director deportivo lorquino está siguiendo a varios delanteros, entre los que está Manel, del Lorca. El atacante catalán, pese a contar para Curro Torres a principio de temporada, no está teniendo minutos y podría salir en el mercado invernal.

Además, el UCAM busca reforzar varias posiciones más y quiere un mediocentro organizador, capaz de hacer jugar de forma vertical a su equipo. Kitoko, Jony y Vivi son futbolistas del mismo perfil y les cuesta llevar la batuta de un equipo que necesita retoques para ser un claro candidato al ascenso. Además del mediocentro también podría llegar al UCAM un medipunta, y más teniendo en cuenta los problemas que atraviesa Chevi, que tiene un problema en el tobillo que el pasado domingo le obligó a retirarse en el minuto 28 de la primera parte.



Aunque en un primer momento todo hacía indicar que los refuerzos solo llegarían en la parte de arriba, las continuas lesiones de Rafa Páez podrían obligar a Reverte a buscar también un defensor. Ayer se conoció que el central sufre una rotura en el aductor, la tercera muscular desde que llegó, y no podrá volver a jugar hasta dentro de un mes, con lo que Campos solo cuenta con Dani Pérez, Fran Pérez y Javi Fernández para ocupar la posición de central.