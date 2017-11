La Condomina espera la resurrección del UCAM en el debut de Campos El técnico José Miguel Campos. / Vicente Vicéns / AGM El técnico de Mazarrón sustituye a Planagumà en el banquillo de un equipo que tiene como principal misión volver a ganar en casa JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 19 noviembre 2017, 12:32

La destitución de Planagumà hace seis días se debió más a las malas sensaciones que el equipo universitario había ofrecido en su propio estadio, ante sus aficionados, que a los puntos que sumaron sus jugadores tras las primeras catorce jornadas de Liga. El UCAM no estaba lejos del 'playoff' ni del liderato, pero sin embargo parecía no tener alma. El Melilla y el Extremadura, sus dos últimos rivales, se ocuparon de retratar a un conjunto que no tenía fe en lo que hacía.

UCAM Murcia Germán Parreño, Carlos Moreno, Dani Pérez, Fran Pérez, Góngora, Jony Ñíguez, Kitoko, Urko Arroyo, Marc Fernández, Alberto Quiles y Arturo. Villanovense Joaquín, Arroyo, Tapia, Javi Sánchez, Javi Barrio, Pajuelo, Kamal, Jacobo, Allyson, Anunnunciata y Dieguito. Árbitro Artacho Cobo (C. Andaluz). Indicencias La Condomina, 17.30 h.

Por eso la principal misión de José Miguel Campos, el sustituto del técnico catalán, es cambiar la cara de un enfermo que tiene cura y que solo necesita afrontar los partidos con más intensidad y motivación. El técnico mazarronero debe dar con la tecla y empujar a sus jugadores hacia adelante, sobre todo en lo anímico, y hacerles que muerdan y que entren a cada balón dividido como si fuera el más importante del partido.

A partir de ahí, el cuadro azulón podrá volver a escalar posiciones en la tabla, ya que el UCAM solo se encuentra, antes de arrancar la jornada, a un punto del 'playoff' y a cuatro del liderato, una distancia salvable con tantas jornadas por delante. Para empezar, el equipo murciano tiene una primera oportunidad en casa para recompensar a sus aficionados ante un Villanovense, décimo en la clasificación y a dos puntos del UCAM, que no es una apisonadora fuera de casa, pero que ha sumado seis puntos de doce.

Flojo fuera de casa

El equipo de Iván Ania solo ha sumado tres puntos lejos del Romero Cuerda, los ganados ante el San Fernando por alineación indebida del equipo local, tras un choque que acabó con empate a cero, pero llega tras ganar al Melilla hace una semana.

La incógnita es saber qué hara Campos con los pesos pesados del vestuario azulón que no han dado la talla, pero que son fundamentales para que el UCAM enderece el rumbo en la Liga.