Más competitividad con un coste menor

Pedro Munitis y Manolo Herrero. El UCAM, que negocia para cerrar la continuidad de Munitis, ha abierto la puerta a los jugadores que no deseen rebajar sus altos contratos

Pedro Reverte, director deportivo del UCAM, tiene mucho trabajo para el próximo mercado veraniego. Aunque hay una gran parte de los jugadores de la actual plantilla que tienen contrato para la próxima temporada, el conjunto universitario está obligado a bajar el presupuesto para el ejercicio 2018-19. Para el próximo curso la Liga ya no compensará económicamente a los azulones tras el descenso a Segunda B de junio de 2017 y la totalidad de los gastos de la nueva temporada tendrán que ser abordados por la propia Universidad Católica y por los patrocinadores que apoyan al equipo murciano. Por eso, en los últimos días Reverte ha tenido que transmitir a todos los jugadores con contrato que tienen las puertas abiertas para marcharse a cualquier equipo y que, si siguen en el conjunto universitario, deberán ajustar su sueldo a las nuevas circunstancias.

Es una de las premisas del nuevo proyecto universitario, que buscará estar en la parte alta de la clasificación y que seguirá teniendo un carácter ganador, pero sin hacer desembolsos innecesarios. La experiencia del último mercado invernal en el que llegaron jugadores consagrados y veteranos que no dieron la talla ha hecho a los gestores universitarios pensar en un cambio de modelo. El éxito de equipos como el Marbella o el Villanovense, entre otros, con presupuestos bajos, demuestra que no todo es el dinero a la hora de buscar el ascenso. Además, el perfil de los jugadores que buscará Pedro Reverte estará más cerca de los que conocen la dureza de la tercera categoría del fútbol español que los que no encuentran un sitio en Segunda y juegan en Segunda B sin motivación.

Herrero, candidato

El jienense Manolo Herrero se ha unido a la lista de candidatos que optan a sentarse en el banquillo del UCAM la próxima campaña. Sobre todo si finalmente Pedro Munitis, el que más gusta a la secretaría técnica azulona, no renueva con el conjunto que preside José Luis Mendoza. El cántabro tiene una oferta encima de la mesa y solo ha pedido modificar algunas condiciones (no económicas) para seguir. Si finalmente se torciera la negociación, Herrero, que ha dejado el Melilla y que tiene un ascenso a Segunda, pasaría a tener opciones.