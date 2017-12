Cinco fichajes para mantener viva la llama del ascenso Jugadores del Ucam tras finalizar un partido en una imagen de archivo. / Vicente Vicéns/ AGM La secretaría técnica del UCAM se reúne para decidir qué posiciones debe reforzar para la segunda vuelta, paso necesario para seguir en el 'playoff' JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 20 diciembre 2017, 08:31

Los gestores del UCAM decidieron el pasado verano no volverse locos y diseñar un presupuesto contenido y austero, sin entrar en la guerra que entablaron equipos como el Murcia, Extremadura, Mallorca y Elche, entre otros, por los jugadores más caros. Incluso, no pelearon en las mismas condiciones que el Cartagena, Recreativo y el Hércules por futbolistas que finalmente declinaron enrolarse en las filas del UCAM. Pero ahora, y sobre todo tras el bajo rendimiento de algunos jugadores y las lesiones de larga duración de de Góngora y Germán Parreño, el cuadro universitario no tiene más remedio que acudir al mercado.

De momento, y gracias a la llegada de Campos, el equipo murciano se ha encaramado al 'playoff', aunque ha mostrado carencias en su juego. Sobre todo, del centro del campo para arriba. El cuadro universitario empleó la ayuda por el descenso de cerca de un millón de euros que le concedió la Liga para cubrir los gastos de la temporada, y solo pudo destinar cerca de 850.000 euros brutos a los gastos de la plantilla, una cantidad muy inferior a la del Murcia y Extremadura, ambos por encima del millón y medio de euros.

Los jugadores más señalados para abandonar el club azulón en el mercado invernal son Eizmendi y Santana, dos futbolistas que apenas han entrado en juego, aunque el club universitario está barajando la posibilidad de prescindir de David López o Chevi, ambos centrocampistas y que han mostrado un nivel más bajo del que se esperaba. Además de un delantero, un pivote ofensivo y un extremo, el UCAM también debe fichar un central izquierdo que pueda jugar de lateral y un portero, tras las lesiones de Góngora y Germán.