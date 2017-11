Campos: «El UCAM tiene que mejorar en ataque, pero eso no se consigue en un día»

Campos se sentará mañana por segunda vez en el banquillo del UCAM en el estadio Romano de Mérida. Será la vuelta del técnico universitario al campo en el que entrenó durante el arranque de la pasada temporada. El técnico de Mazarrón no cree que deba ser el protagonista: «He entrenado ya a diversos equipos y luego me he enfrentado a ellos. No quiero ser el protagonista del encuentro, deben serlo dos equipos que están muy cerca en la clasificación».

Campos valoró los resultados del cuadro extremeño en casa: «El Mérida ha conseguido la mayoría de sus puntos como local. Nosotros buscaremos seguir la línea que estamos teniendo como visitante, mejorando algunos aspectos para tener mayor profundidad en ataque. A partir de ahí, los protagonistas tienen que ser los dos equipos que estén sobre el sobre el césped».

Del equipo extremeño destacó que «tiene un estadio y un ambiente bastante propicio para llevarlo en volandas. La afición está con el equipo y ellos juegan con eso. Además son verticales y seguro que nos van a castigar mucho en los primeros minutos. Vamos a intentar ser compactos, aprovechar sus debilidades y desarrollar el partido que hemos preparado. Ellos quieren pasarnos en la clasificación y tenemos que ser consciente de ello».

Tras su llegada al banquillo universitario, Campos ha podido disfrutar de una semana completa de entrenamientos. «Hemos seguido insistiendo en el trabajo en bloque y cómo tenemos que trabajar sin balón. Hemos repetido automatismos que nos harán ser un equipo más vertical para generar más ocasiones de gol, sin perder esa idea de ser un buen bloque defensivo».

El entrenador del UCAM insistió en que «el fútbol son llegadas y opciones de ataque. El balance ofensivo tiene que mejorar. Esto no se consigue en un día, pero esta plantilla nos hace ver que tenemos que exigirnos, porque tenemos jugadores capaces de crear mucho peligro y dinamismo para que nuestros delanteros tengan ocasiones de gol». Sobre el estado de ánimo del vestuario, Campos destacó que «cuando hay un descenso siempre se genera un ambiente malo, pero se solventó con el arranque tan bueno que se hizo, ahora solo estamos acusando una mala racha de resultados».