Campos deja el UCAM Murcia con «fuerzas, tiempo y trabajo por hacer» Campos en un entrenamiento del UCAM. / Vicente Vicéns El ya ex entrenador del UCAM Murcia se despide en una carta tras ser destituido EFE Murcia Lunes, 26 febrero 2018, 20:11

José Miguel Campos, destituido ayer como entrenador del UCAM Murcia, ha lamentado su despido del equipo de fútbol porque le quedaban "fuerzas, tiempo y trabajo por hacer", aunque lo deja "cerca del objetivo".

"Siento que me quedaban fuerzas, tiempo y trabajo por hacer en las jornadas que quedan, pero ahora que ya no estoy con vosotros y que el objetivo sigue estando cerca, sólo me queda expresaros mi deseo de que el equipo consiga el mayor de los éxitos: estar el año próximo en Segunda División", señala en su carta de despedida.

Hecha pública por el club, el técnico mazarronero se ha mostrado en ella agradecido a sus dirigentes "por la confianza depositada" en él desde noviembre,. cuando se hizo con las riendas del equipo en sustitución de Lluís Planagumà.

Igualmente ha resaltado "el apoyo sincero y la cercanía" que ha recibido de la dirección deportiva y general del UCAM,

También ha tenido palabras para los miembros del cuerpo técnico y médico y el personal del club, que le han hecho "el trabajo más fácil".

Del grupo de futbolistas ha destacado su "esfuerzo, empeño y unión" tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Por último, ha citado a la afición, que "ha alentado siempre al equipo en La Condomina y ha luchado desde la grada en los buenos en los malos momentos".

"Un abrazo, y ¡vamos UCAM Murcia!", ha concluido tras abandonar el equipo con 41 puntos, a uno de los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso, después de perder el sábado por 1-0 en su visita al Lorca Deportiva, quinto clasificado del grupo IV de Segunda División B.