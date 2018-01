Fútbol | Segunda B Bustos: «Tenía muchas ganas de sumarme a este proyecto» Cristian Bustos durante su pressentación en La Condomina. / Edu Botella / AGM El refuerzo alicantino ha confirmado que tuvo «un debut un poco complicado por la derrota», aunque se encontró «bien» durante los minutos que estuvo en el campo LA VERDAD Murcia Martes, 23 enero 2018, 17:29

El UCAM CF presentó este martes por la mañana su último fichaje: Cristian Bustos, el exjugador del Lorca FC que debutó el pasado fin de semana ante el Jumilla. En su comparecencia ante los medios, Bustos estuvo acompañado por Pedro Reverte, el directo deportivo de la entidad universitaria.

Reverte definió al refuerzo alicantino como «un jugador con una dilatada trayectoria, en la que ha jugado tanto en Primera como en Segunda División». En cuanto a su fichaje, el director deportivo universitario confirmó que «llevaba en mente mucho tiempo» ya que «viene de hacer una gran primera vuelta con el Lorca».

«Sabíamos que era difícil por los minutos que estaba teniendo, pero desde el primer día que me reuní con él sabía que era el jugador que necesitamos para esta plantilla, me sorprendió la ilusión que me mostró por venir. Puede jugar tanto de 6 como de 8 y era una posición que necesitábamos reforzar», concluyo Pedro Reverte.

Posteriormente, Cristian Bustos se puso ante los medios de comunicación para afirmar que se mueve «por retos». «Pedro Reverte me convenció de estar aquí, la predisposición del UCAM Murcia fue firme y yo tenía muchas ganas de sumarme a este proyecto para sacar esto adelante. Todo el club ha hecho un gran esfuerzo para que yo esté aquí y ahora mismo estoy feliz. Vengo para aportar mi granito de arena y puedo ayudar con ello al equipo a conseguir los objetivos».

Además, el mediocentro añadió que le «apasiona este reto». «Conozco la categoría y mi meta a corto plazo es hacer un buen entrenamiento este miércoles y, a largo plazo, ganar este domingo en Cartagena».

Aunque fue presentado este martes, Bustos debutó el domingo: «Fue un debut un poco complicado por la derrota. Yo me encontré bien durante los minutos en los que estuve en el campo, el vestuario me acogió genial y pude coger mis primeras sensaciones con la afición. Pero sí es verdad que terminé con un sabor agridulce por el resultado».