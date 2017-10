Al asalto del liderato Planagumà, en el choque ante el Lorca. / Guillermo Carrión / AGM El UCAM recibe al Écija, el equipo revelación, en busca de un triunfo que le dé el primer puesto LA VERDAD MURCIA Sábado, 21 octubre 2017, 02:06

Choque de altura hoy en La Condomina, con un UCAM que busca asaltar el liderato que ostenta el Écija, su rival de esta tarde. Un triunfo de los de Planagumà dejaría a los universitarios en primer lugar, a la espera de lo que pueda hacer mañana el Granada B. En el UCAM es duda Góngora, que arrastra molestias. El resto, a excepción de Santana, está convocado.

El cuadro andaluz será un rival complicado, tal y como han afirmado los jugadores esta semana en sala de prensa, discurso ratificado por Lluís Planagumà, entrenador del UCAM, ayer: «Nadie contaba con ellos para que estuvieran ahí arriba en la clasificación. Vienen de Tercera División y, además, con una forma de juego muy particular. Tiene mucho mérito lo que están haciendo, porque se nota que saben lo que tienen que hacer, son capaces de defender y al mismo tiempo de generar mucho peligro arriba. Sin duda alguna será un rival muy complicado».

UCAM Murcia Germán Parreño, Carlos Moreno, Fran Pérez, Javi Hernández, Rafa Páez, Kitoko, Jony Ñíguez, Víctor García, Isi Ros, Urko Arroyo y Alberto Quiles. Écija Fermín García, Sergio Domínguez, Curro Pérez, Adrián Crespo, Antonio Carmona, Jonathan Ruiz, Marrufo, Ezequiel Larnaca, Manu Reina, Canillas y Alberto Castro. Árbitro Fernández Vidal, del Comité Valenciano. Campo y hora La Condomina. 17.30 h.

El técnico catalán afirmó que «los tres puntos son iguales contra cualquier equipo, pero vamos a tener que estar a un gran nivel este sábado si queremos puntuar. El rival nos va a exigir mucho con su personalidad de juego. Somos conscientes de que para lograr nuestro objetivo tenemos que jugar este tipos de duelos, porque nos hacen crecer y aprender».

Planagumà destacó que espera un choque parecido al del Lorca Deportiva: «El sábado no me imagino un partido sin ocasiones o con especulaciones por parte de ambos equipos. Sinceramente pienso que va a ser un partido muy abierto».

Por último, no se mostró preocupado por la puntería de su equipo: «Me preocuparía si no generásemos ocasiones, pero estamos creando peligro y eso es lo importante. La semana pasada tuvimos varias oportunidades para haber metido el 0-1; además, fuera de casa, que tiene más mérito. Creo que es un tema de eficacia, que también va acompañado de un estado de ánimo. Seguro que habrá partidos en los que creemos menos peligro y hagamos goles, así que no estoy preocupado para nada», dijo el técnico universitario.