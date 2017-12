Arturo: «Vamos a más, sin hacer un juego vistoso estamos arriba»

Arturo fue uno de los jugadores más destacados el miércoles, en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Federación, que acabó 5-1 a favor del UCAM, con dos goles del cartagenero, quien dijo ayer que «era difícil que nos sorprendieran por el resultado que obtuvimos en el partido de ida [3-0]. De todos modos, nuestro objetivo era hacer un buen papel, sobre todo los que estamos teniendo menos minutos para demostrar al míster que estamos haciendo las cosas bien. Por suerte, marqué».

El delantero reconoció que este curso no se está mostrando regular. «He pasado por altibajos a lo largo de la temporada. He tenido momentos muy buenos y otros no tanto. Estas semanas hemos mejorado en la faceta ofensiva y tenemos que seguir por esta línea», dijo

Sobre el cambio de entrenador, Arturo dijo que Planagumá y Campos tienen «perfiles distintos. En general, el cambio tampoco ha sido extremo. Ahora mismo lo estamos haciendo bien y es algo positivo».

El UCAM vuelve a casa el domingo para medirse al San Fernando. «En La Condomina nos está costado un poco más. Si cogemos dos resultados buenos en casa, nos va a reforzar de cara a esta segunda vuelta. Además sabemos que para estar arriba en la clasificación tenemos que hacernos fuertes en casa».

«Lo mejor, añadió, es que tenemos 30 puntos. Sin hacer un juego excesivamente vistoso estamos arriba. Sabemos que este equipo va a más y que tenemos potencial».