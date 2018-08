Antonio Amaya, un veterano para liderar la defensa del UCAM Antonio Amaya (derecha) en su etapa en el Real Betis. / p. armestre Los universitarios fichan al central, que acaba de ascender a Primera con el Rayo, y atan al delantero Luis Fernández, que vuelve al club FERNANDO PERALS Murcia Miércoles, 1 agosto 2018, 01:45

El UCAM ya tiene nuevo jefe en la defensa: el central Antonio Amaya, de 35 años, es nuevo jugador universitario para la temporada que se avecina. El defensa madrileño llega del Rayo Vallecano, en el que ha permanecido las últimas cuatro temporadas y con el que ha ascendido este año a Primera División. Amaya es un viejo 'rockero' del fútbol español con una dilatada carrera en nuestro país, en el que ha conseguido un ascenso a Segunda División con el Rayo en la campaña 2007-08, en la que disputó 26 partidos, y uno a Primera la última campaña tras 17 partidos jugados. La veteranía que caracteriza al zaguero madrileño es una de las claves de su llegada, tal y como afirma el director deportivo de su nuevo equipo, Pedro Reverte: «Amaya es un jugador de muchísima experiencia. Ha jugado muchos partidos en Primera y Segunda y es un futbolista que nos puede dar ese liderazgo defensivo. Tiene una gran trayectoria y nos va a dar un gran salto de calidad».

Además de tres épocas en el conjunto de Vallecas, en el que estuvo desde 2004 hasta 2009, en la 2010-11 y desde 2014 hasta hoy, donde ha jugado un total de 230 partidos, Amaya también ha militado en Primera con el Real Betis durante tres campañas (2011-14) en las que disputó 64 encuentros. A sus 35 años, se suma a la disciplina universitaria y vuelve a una categoría en la que no compite desde la 2003-04, cuando jugó en el Sanse. Junto a los jóvenes Edu Luna, Javi Fernández y el veterano Fran Pérez, Amaya completa una zaga que, según Reverte, no tiene por qué estar cerrada: «Hasta el último día de mercado puede haber movimientos de salidas o entradas».

Un lateral contrastado

El conjunto universitario continúa su marcha en un mercado de fichajes que ya perfila lo que será el nuevo equipo de Munitis para la temporada 2018-19. Ayer fue el turno de la presentación de Migue García, lateral procedente del Reus que llega, entre otras cosas, para sustituir a Góngora. El defensa jienense comentó las razones por las que eligió el UCAM: «Es un club serio en el que se trabaja muy bien. Hace un buen fútbol y tiene una gran ambición. El míster ha sido muy importante para que yo esté aquí».

García es un futbolista polivalente que puede desempeñar las funciones de lateral izquierdo y de interior. El propio jugador explica sus características y lo que su nuevo entrenador le exige: «El técnico me pide que llegue a arriba y que sea intenso atrás. Quiere que le dé continuidad al juego. He jugado casi toda mi carrera como extremo pero los tres últimos años lo he hecho de lateral. Ofensivamente no tengo problema y defensivamente he mejorado mucho en los últimos años».

Además, el UCAM ha confirmado el fichaje del delantero Luis Fernández, del Fabril. El atacante gallego ya estuvo en las filas del conjunto universitario en la temporada 2016-17 pero se lesionó de gravedad en la rodilla. Fernández ha anotado 5 goles en 12 partidos con el filial deportivista. Su mejor temporada fue en Segunda con el Huesca en la 2015-16 con 28 partidos y 8 goles.