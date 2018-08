Amaya llega al UCAM con vitola de líder Amaya, ayer, en su presentación con el UCAM. / javier carrión / agm «El proyecto me convenció desde el primer momento», dice el veterano central FERNANDO PERALS MURCIA Viernes, 3 agosto 2018, 01:38

El UCAM ha pisado el acelerador en los últimos días en materia de fichajes. Antonio Amaya, Christian Britos y Luis Fernández llegan a un equipo necesitado de un salto de calidad para competir con los mejores de la categoría.

Ayer fue el turno de la presentación de Antonio Amaya. El experimentado jugador llega a la disciplina universitaria tras ascender a Primera División la última temporada con el Rayo Vallecano.

El central madrileño, de 35 años, llega a un club en el que será uno de los líderes, tal y como indicó el director deportivo del cuadro universitario, Pedro Reverte: «Amaya tiene una dilatada trayectoria en Primera y Segunda. No teníamos ninguna duda a nivel futbolístico. Queremos que sea uno de los líderes del equipo este año».

El ex de Rayo Vallecano, Betis, Sanse y Wigan dejó claros los motivos de su fichaje: «Llego por el convencimiento que me han transmitido Munitis y Reverte. No buscaba otra cosa que no fuera estar a gusto. Tenía ofertas extranjeras superiores económicamente pero quise dejar a un lado el dinero y venir a disfrutar. La idea de juego del entrenador me encanta y creo que va a ser un año muy bonito».

Amaya es un viejo rockero del fútbol español, en el que ha disputado más de 300 partidos. Él mismo reconoce que no se va a encontrar en Segunda División B nada que no haya visto ya: «Vengo de un barrio humilde en el que me ha costado mucho ser futbolista. He jugado en todo tipo de sitios y no me va a asustar jugar en campos pequeños. Me voy a encontrar perfecto y no me va a sorprender ningún escenario».

El curtido defensa alabó la idea de fútbol de su entrenador, una de las razones de su llegada al equipo, y admitió que su hermano, Iván Amaya, que jugó en el Real Murcia y Ciudad de Murcia, le ha aconsejado fichar por el club universitario: «Mi hermano Iván me ha empujado a venir a Murcia. Él está enamorado de esta ciudad y sé que será un gran lugar para vivir».

Metas a corto plazo

Sobre el club al que llega, comentó qué es lo que le ha gustado y cuáles son los retos que se debe poner la plantilla: «Me ha sorprendido mucho porque es muy familiar y tiene unas buenas instalaciones. Estoy encantado y creo que será un año para disfrutar juntos. Nos vamos a marcar metas a corto plazo. Miramos hacia el primer partido de Liga. Los objetivos mas lejanos son erróneos y lo sé por experiencia».

Reverte, por su parte, repasó la actualidad del equipo en cuanto a incorporaciones y dijo que pueden llegar nuevos fichajes pronto: «Estamos buscando cosas de medio campo hacia adelante. A final de semana tendremos algún otro fichaje. Siempre dijimos que teníamos que esperar nuestro momento y hemos tenido que ser pacientes con algunos jugadores. Queremos tener convencimiento a la hora de firmar. No fichar por fichar».